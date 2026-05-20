Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio). Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Il Parlamento iraniano vuole offrire una taglia sulla testa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Una proposta di legge in tal senso sarà votata a breve.

Redazione blue News Helene Laube

Hai fretta? blue News riassume per te Un disegno di legge prevede ricompense milionarie per l'uccisione di Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Un disegno di legge corrispondente prevede una ricompensa di 50 milioni di euro per chiunque uccida una delle persone, come riportano diversi media.

L'Iran giustifica le sue azioni con la «ritorsione». Mostra di più

Sembra che l'Iran voglia mettere una taglia sulla testa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Un progetto di legge corrispondente prevede una ricompensa di 50 milioni di euro per chiunque uccida una di tre persone, riporta il «Jerusalem Post», citando Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la sicurezza nazionale iraniana.

Una taglia è stata posta infatti anche sulla testa del comandante del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), l'ammiraglio Brad Cooper.

Il disegno di legge, intitolato «Misure reciproche delle forze militari e di sicurezza della Repubblica islamica», è una delle numerose proposte legislative volte a sancire ufficialmente le minacce del regime contro i capi di Stato e di governo internazionali.

Ritorsione per l'assassinio di Khamenei

Secondo Azizi l'azione è una «necessaria» ritorsione per l'assassinio dell'ex leader religioso Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio degli attacchi USA-Israeliani alla fine di febbraio.

«Questo è un nostro diritto», ha continuato Azizi. «Così come il nostro imam è morto da martire, il presidente degli Stati Uniti deve affrontare qualsiasi musulmano o qualsiasi uomo libero».

Daniel Cohen, responsabile del programma di antiterrorismo diplomatico dell'Università Reichman vicino a Tel Aviv, ha descritto le azioni dell'Iran al «Jerusalem Post» come una guerra principalmente psicologica.

Allo stesso tempo ha sottolineato che la ricompensa offerta è ora suscettibile di ricevere molta più attenzione, poiché è stata annunciata direttamente dal regime iraniano.