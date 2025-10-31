  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lituania Chiuso l'aeroporto di Vilnius a causa di palloni aerostatici

SDA

31.10.2025 - 11:50

Un aereo di linea sulla pista dell'aeroporto di Vilnius. (foto d'archivio)
Un aereo di linea sulla pista dell'aeroporto di Vilnius. (foto d'archivio)
Keystone

L'aeroporto di Vilnius ha dovuto chiudere nuovamente per circa tre ore ieri sera dopo che altri palloni aerostatici sono entrati nello spazio aereo della Lituania e hanno causato disagi ai passeggeri.

Keystone-SDA

31.10.2025, 11:50

31.10.2025, 11:56

«Gli attacchi ibridi continuano'', ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, aggiungendo che le autorità ''risponderanno con tutte le misure possibili''.

Secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Lrt, Nauseda ha affermato che la risposta della Lituania avrebbe incluso «misure cinetiche» anche se, ha precisato, «distruggere i palloni non è semplice: richiede grande precisione». Si tratta del quinto incidente del genere negli ultimi 10 giorni.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA
Condannato nel 2019 per violenza sessuale su una 14enne, arrestato ora a Locarno
Il culto Rolex: marketing, mito e una narrazione senza tempo
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo

Altre notizie

Dopo le elezioni. Il premier uscente in Olanda: «Un nuovo governo entro Natale? Sarà parecchio complicato»

Dopo le elezioniIl premier uscente in Olanda: «Un nuovo governo entro Natale? Sarà parecchio complicato»

Medio Oriente. Israele ha restituito i corpi di 30 prigionieri palestinesi a Gaza

Medio OrienteIsraele ha restituito i corpi di 30 prigionieri palestinesi a Gaza

Relazioni internazionali. Al via il primo incontro ufficiale tra Cina e Canada dal 2017

Relazioni internazionaliAl via il primo incontro ufficiale tra Cina e Canada dal 2017