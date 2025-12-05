Inga Ruginiene, Primo ministro della Lituania. (foto d'archivio) Keystone

La premier della Lituania, Inga Ruginiene, ha annunciato che il Paese dichiarerà lo stato di «emergenza» nazionale per l'afflusso di palloni aerostatici lanciati dai trafficanti dalla Bielorussia.

Keystone-SDA SDA

«Stiamo preparando le basi legali e i documenti», ha dichiarato ai giornalisti la premier, definendo la dichiarazione di emergenza «la migliore linea d'azione in questo momento». La «situazione di emergenza» consente al governo e alle autorità locali di destinare risorse aggiuntive alla lotta contro i palloni aerostatici. «Non escludiamo di andare oltre», ha aggiunto Ruginiene.

A seguito delle incursioni dei palloni aerostatici, i due aeroporti più grandi della Lituania, Vilnius e Kaunas, sono stati costretti a interrompere le operazioni in diverse occasioni. I funzionari lituani affermano che i palloni, che volano fino a 10 chilometri di altezza, vengono lanciati deliberatamente sulle rotte di volo dell'aeroporto e costituiscono un attacco all'aviazione civile.

Sebbene i palloni, che contengono sigarette, siano da tempo utilizzati dai trafficanti, solo negli ultimi mesi hanno causato la chiusura degli aeroporti.

Lo Stato baltico, membro della Nato e dell'Unione Europea, accusa da tempo la Bielorussia, stretto alleato della Russia di Putin, di organizzare una «guerra ibrida». L'attività, intensificatasi a ottobre, ha spinto la Lituania a chiudere i suoi due valichi di frontiera con la Bielorussia alla fine del mese.

La Bielorussia ha quindi impedito ai camion lituani di circolare sulle sue strade e di lasciare il Paese senza prima aver pagato una tassa, cosa che Vilnius considera una «tenuta in ostaggio» da parte della Bielorussia. Migliaia di camion lituani rimangono così bloccati in Bielorussia, con Minsk che chiede consultazioni con il ministero degli Esteri lituano. La Lituania ha invece chiesto sanzioni più severe contro la Bielorussia.