  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per il timore della Russia La Lituania si ritira dalla convenzione sulle mine antiuomo

SDA

27.12.2025 - 20:00

La Lituania è un membro della Nato.
La Lituania è un membro della Nato.
Keystone

Ha effetto pratico a partire da domenica, a sei mesi dall'annuncio ufficiale, il ritiro della Lituania dalla convenzione di Ottawa sul divieto di produzione, lo stoccaggio e la vendita di mine antiuomo.

Keystone-SDA

27.12.2025, 20:00

28.12.2025, 08:46

La decisione di denunciare la convenzione è arrivata in risposta alle accresciute minacce alla sicurezza nazionale conseguenti all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Secondo quanto annunciato dal viceministro della Difesa lituano, Karolis Aleksa, la Lituania intende investire alcune centinaia di migliaia di euro per l'acquisto di mine anticarro e antiuomo.

I più letti

È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni
Ecco come funziona la nuova truffa del «viaggiatore bloccato»
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»

Altre notizie

Dopo le incursioni russe. La Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Dopo le incursioni russeLa Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Le parole della presidente. «Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Le parole della presidente«Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Stati Uniti. Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Stati UnitiTempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza