  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lo afferma l'ONU Livello più alto di insediamenti israeliani in Cisgiordania dal 2017

SDA

13.12.2025 - 08:55

Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.
Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.
Keystone

L'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata è al livello più alto almeno dal 2017, quando le Nazioni Unite hanno iniziato a monitorare tali dati, secondo un rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite visionato dall'Afp.

Keystone-SDA

13.12.2025, 08:55

13.12.2025, 09:06

Nel 2025, «sono stati avanzati, approvati o messi in gara d'appalto progetti per quasi 47.390 unità abitative, rispetto alle circa 26.170 del 2024», si legge nel rapporto.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato quella che ha definito un'espansione «incessante» in una dichiarazione che accompagna il rapporto, affermando che «continua ad alimentare le tensioni, impedisce ai palestinesi di accedere alla loro terra e minaccia la fattibilità di uno Stato palestinese pienamente indipendente, democratico, contiguo e sovrano».

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Conti sorprende Sanremo: ecco come ha avvisato gli esclusi
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Nuove foto da casa Epstein: spuntano i condom con il volto di Trump

Altre notizie

Medio Oriente. USA presto a Doha con 25 Paesi per pianificare la Forza per la pace a Gaza

Medio OrienteUSA presto a Doha con 25 Paesi per pianificare la Forza per la pace a Gaza

Guerra. Witkoff nel weekend a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei

GuerraWitkoff nel weekend a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei

Rapporti Bruxelles-Mosca. L'UE approva il blocco degli asset russi, ok gelido e intriso di perplessità di Roma

Rapporti Bruxelles-MoscaL'UE approva il blocco degli asset russi, ok gelido e intriso di perplessità di Roma