Lo aveva promesso: ecco come Trump sta attuando la sua vendetta

La perquisizione dell'FBI a casa di John Bolton è solo l'ultimo esempio di una lunga serie. Trump sta regolando senza pietà i conti con le persone che gli hanno causato problemi.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump fa indagare i suoi presunti nemici, tra cui John Bolton, il pubblico ministero Letitia James e la democratica LaMonica McIver.

Nel mirino anche i critici dei repubblicani, come Miles Taylor e Chris Krebs.

«Il numero di persone prese di mira dall'amministrazione Trump mi stupisce», ha commentato un avvocato. Mostra di più

Donald Trump lo aveva promesso durante la campagna elettorale: intendeva usare il potere del Governo per vendicarsi di coloro che, a suo parere, gli hanno fatto un torto. E questo è esattamente ciò che il presidente degli Stati Uniti sembra stia facendo in questo momento.

Il 22 agosto, l'FBI ha fatto irruzione nell'abitazione di John Bolton, un tempo consigliere di Trump per la sicurezza nazionale e poi diventato uno dei suoi critici più accesi, denunciando di recente l'amministrazione come una «presidenza di rappresaglia».

In precedenza, la squadra di Trump aveva avviato indagini sulla democratica Letitia James, il procuratore generale di New York dietro la causa contro la sua azienda per presunta falsificazione di documenti finanziari, e sul senatore democratico degli Stati Uniti Adam Schiff, che ha condotto il primo processo di impeachment contro Trump.

Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre presentato accuse contro LaMonica McIver, un'altra democratica, in relazione a una protesta contro il giro di vite di Trump sull'immigrazione.

Amici che diventano nemici

Anche l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, ora uno dei candidati al ruolo di sindaco di New York, e altri due ex membri della prima amministrazione Trump sono sotto inchiesta.

Uno è Miles Taylor, che in un libro aveva messo in guardia dalle tendenze autocratiche di Trump, l'altro è Chris Krebs, che ha fatto infuriare il presidente quando ha detto che le elezioni del 2020 - in cui Trump ha perso contro Joe Biden - erano completamente regolari.

Tutte queste mosse sembrano essere esattamente alla ritorsione annunciata da Trump dopo aver affrontato quattro distinte incriminazioni penali durante i quattro anni tra il suo primo e secondo mandato.

«Joe Biden ha usato la sua amministrazione come un'arma»

«Joe Biden ha usato la sua amministrazione come un'arma per prendere di mira gli avversari politici, in particolare il presidente Trump», ha dichiarato il 23 agosto la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson. Il tycoon sta «ripristinando la legge e l'ordine».

Oltre a onorare la sua promessa di vendetta, Trump ha dispiegato truppe nelle città degli Stati Uniti, apparentemente per combattere il crimine o aiutare ad arrestare gli immigrati clandestini.

Tutto questo, nell'insieme, ha allarmato i democratici e altri che temono che Trump stia usando la sua autorità per intimidire gli avversari politici e consolidare il suo potere in un modo mai visto prima nella storia statunitense.

Perdonato l'assalto al Campidoglio

Chiunque abbia letto un libro di storia ha ben chiaro «con che tipo di Governo abbiamo a che fare», afferma Brendan Nyhan, politologo del Dartmouth College nel New Hampshire.

Trump ha iniziato il suo secondo mandato a gennaio graziando più di 1.500 persone condannate per crimini in seguito all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Nel frattempo, il suo Dipartimento di Giustizia ha licenziato diversi procuratori federali che avevano seguito questi casi.

L'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021: perdonato e dimenticato. KEYSTONE

Il Dipartimento di Giustizia sta anche esaminando come è nata l'indagine sui possibili legami tra il team della campagna elettorale di Trump del 2016 e la Russia, e il presidente stesso ha chiesto al dipartimento di aprire un'investigazione sull'allora presidente democratico Barack Obama.

«Il numero di persone che l'amministrazione Trump sta prendendo di mira è sbalorditivo»

Le indagini sono già in corso nei confronti del procuratore speciale Jack Smith, che sta indagando sugli sforzi di Trump per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 e ha indagato anche sul caso dei documenti segreti nascosti nella tenuta del tycoon in Florida.

«Il numero di persone prese di mira dall'amministrazione Trump che hanno in comune il fatto di averlo indagato o criticato mi stupisce», afferma il professore di diritto Stephen Saltzburg della George Washington University di Washington.

Bolton occupa un posto speciale nella schiera dei critici del tycoon. Il falco repubblicano di lungo corso della politica estera ha scritto un libro che è stato pubblicato nel 2020, dopo che Trump lo aveva licenziato l'anno precedente.

La prima amministrazione Trump si è rivolta a un tribunale per impedirne la pubblicazione e ha anche avviato un'indagine, ma entrambi i procedimenti sono stati bloccati dalla successiva amministrazione Biden.

Per Patel, Bolton rappresenta il «Deep State del ramo esecutivo»

Bolton è finito in una lista di 60 ex funzionari governativi compilata dall'attuale direttore dell'FBI Kash Patel, che, a suo dire, rappresenta il «Deep State del ramo esecutivo».

Con ciò Patel sostiene che queste persone hanno perseguito i propri obiettivi alle spalle della leadership eletta. I critici hanno parlato di una «lista dei nemici».

Quando Trump è tornato alla Casa Bianca a gennaio, la sua amministrazione ha ritirato la protezione personale assegnata a Bolton, che aveva dovuto affrontare minacce di assassinio da parte dell'Iran.

Il Federal Bureau of Investigation sta ora indagando se l'ex consigliere per la sicurezza abbia violato le norme sulla gestione di documenti riservati, secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda.

Presi di mira anche avvocati e personale militare

Trump ha preso di mira anche organizzazioni che gli hanno causato difficoltà. Tra queste, diversi studi legali che erano coinvolti in cause contro di lui o i suoi alleati, o che avevano assunto i suoi oppositori.

A questi è stato impedito di lavorare per il Governo a meno che non si impegnassero a svolgere gratuitamente compiti per decine di milioni di dollari a favore di cause sostenute da Trump. Ha anche agito cancellando i finanziamenti governativi o minacciando di farlo contro le università che secondo lui non seguivano le direttive del Governo.

Questi sono solo alcuni degli esempi più evidenti di una serie di azioni che sembrano intensificarsi. Il segretario alla Difesa di Trump, Pete Hegseth, ha licenziato diversi alti membri delle forze armate ritenuti sleali, e di recente l'amministrazione ha tolto a tre dozzine di attuali ed ex funzionari della sicurezza nazionale l'accesso a informazioni classificate.

«È quello che ha promesso», commenta Justin Levitt, professore di legge alla Loyola Marymount University di Los Angeles.