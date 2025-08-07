Donald Trump fa quello che vuole. E aggiusta persino il passato nei libri di storia. Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Si è trattato di un'influenza politica o di pura routine curatoriale? Lo Smithsonian Institution ha rimosso i riferimenti al doppio impeachment di Donald Trump. E il museo nazionale sottolinea di non averlo fatto su pressione della Casa Bianca.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo Smithsonian Institution ha spiegato che i riferimenti al procedimento di impeachment di Donald Trump sono stati rimossi dal museo nazionale per motivi di design e non a causa di pressioni da parte della Casa Bianca.

I media avevano affermato che la rimozione faceva parte di una revisione dei contenuti a sfondo politico su richiesta del governo.

Da quando si è insediato a gennaio, il repubblicano ha aumentato la sua influenza sulle istituzioni culturali e a marzo ha emanato un decreto sulla riorganizzazione ideologica dei musei dello Smithsonian. Mostra di più

I riferimenti al procedimento di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Museo nazionale di storia non sono stati rimossi a causa delle pressioni della Casa Bianca.

I pannelli precedentemente esposti al National Museum of American History di Washington erano serviti solo come informazione temporanea, ha spiegato lo Smithsonian Institution, l'organizzazione di ricerca e istruzione responsabile del museo.

Questi «non soddisfacevano gli standard del museo per quanto riguarda l'aspetto, la collocazione, i tempi e la presentazione complessiva», ha aggiunto lo Smithsonian.

I pannelli non si sarebbero abbinati ad altre parti della mostra e avrebbero bloccato la vista di oggetti esposti in una teca di vetro. «Per questi motivi», sono stati rimossi. «Non ci è stato chiesto da nessun governo o da altri rappresentanti dello Stato di rimuovere alcun contenuto dalla mostra».

As the keeper of memory for the nation, it is our privilege and responsibility to tell accurate and complete histories. As has been recently reported, in July, a placard was removed from @amhistorymuseum’s exhibit “The American Presidency: A Glorious Burden.” The intent of the… — Smithsonian (@smithsonian) August 2, 2025

Trump distorce la storia

In precedenza il «Washington Post» aveva riportato che il museo nazionale di storia americana aveva rimosso dalla sua mostra i riferimenti al precedente procedimento di impeachment contro il tycoon.

Questo è avvenuto nell'ambito di una revisione dei contenuti, che lo Smithsonian aveva accettato su pressione della Casa Bianca.

Secondo il rapporto, un cartello nel museo attualmente afferma che solo tre presidenti nella storia degli Stati Uniti sono stati «seriamente confrontati con l'impeachment».

Vengono citati i democratici Andrew Johnson e Bill Clinton e il repubblicano Richard Nixon, che si diede le dimissione nel 1974 prima di poter essere rimosso dall'incarico.

Un decreto per «rimuovere ideologie inappropriate»

Trump è l'unico presidente ad aver affrontato due procedimenti di impeachment. È sopravvissuto al suo primo mandato (dal 2017 al 2021) perché i repubblicani a lui fedeli hanno affossato il procedimento al Senato.

Da quando è tornato in carica, a gennaio, il presidente ha dato un giro di vite alle istituzioni culturali e a quella che definisce la loro ideologia di sinistra.

A marzo ha firmato un decreto per ripristinare i circa 20 musei nazionali dello Smithsonian come «simboli dell'ispirazione e della grandezza americana» e per «rimuovere le ideologie inappropriate». Ha affidato questo compito al vicepresidente J.D. Vance.