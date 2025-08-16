«Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice

Il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump durante il loro incontro a Anchorage. IMAGO/SNA

Mentre il canale di destra Fox News è il primo a intervistare Trump, annunciando una «pace in corso», la sua controparte di sinistra CNN definisce il vertice in Alaska «vergognoso». Il Kyiv Independent è inorridito.

Fox News: Vladimir colpito, «Pace in corso»

Il conduttore di, Fox News, Sean Hannity è stato il primo giornalista a intervistare il Presidente degli Stati Uniti subito dopo il vertice.

La sua introduzione: «Lo storico incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin è ormai cosa fatta - ma non prima che Vladimir abbia potuto vedere da vicino la potenza, la raffinatezza, la forza e la grandezza delle forze armate statunitensi - con quest'incredibile sorvolo perfettamente coordinato di un bombardiere B-2 e di quattro jet stealth F-35».

Sean Hannity è stato il primo a intervistare Donald Trump e inizialmente è rimasto sbalordito dalla dimostrazione di potenza dell'aeronautica statunitense. YouTube/Fox News

«Posso dirvi che è stato un incontro molto cordiale», riferisce poi Trump. «Sapete, è un uomo forte, è dannatamente duro su tutte queste questioni, ma l'incontro è stato molto cordiale tra due Paesi molto importanti, ed è molto positivo quando vanno d'accordo».

Trump afferma: «Penso che siamo abbastanza vicini a un'intesa. Ora abbiamo solo bisogno che l'Ucraina sia d'accordo». Il tycoon pare dunque suggerire che Putin abbia avanzato un'offerta, suggerendo al presidente ucraino di accettarla. Fox News titola di conseguenza: «Trump esorta Zelensky a «stringere un accordo» nell'intervista ad Hannity dopo i colloqui «produttivi» con Putin».

Fox News vede una «pace in corso». foxnews.com

Nel corso dell'intervista, Trump si lascia andare a un sacco di autopromozione, sottolineando in particolare di aver posto fine a cinque guerre. È in questo contesto che si inserisce la dichiarazione con cui spinge Zelensky a «concludere l'accordo».

CNN: «Imbarazzante»

Il conduttore della CNN Fareed Zakaria ha trovato l'incontro «imbarazzante»: «Il fatto che Putin sia stato accolto sul suolo americano. Il fatto che Trump gli abbia letteralmente riservato un trattamento da tappeto rosso che raramente riceve dagli alleati democratici degli Stati Uniti. Trump pensa che Putin sia un suo pari, un grande attore sulla scena mondiale. Mentre il resto dell'Occidente lo tratta come una sorta di fuorilegge».

Zakaria definisce «positivo» il fatto che non ci sia stato un «accordo». Secondo il presentatore, l'intesa avrebbe rischiato di essere fortemente a svantaggio di Kiev: Zakaria sostiene che Trump avrebbe potuto cedere «un quarto dell'Ucraina», lasciandosi abbindolare dalle lusinghe di Putin. Il presidente russo, infatti, ha speso parole di elogio nei confronti del suo omologo statunitense, affermando che la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata con Trump.

BBC: «Nessuna conseguenza?»

La BBC aveva tre corrispondenti sul posto in Alaska, e ha chiesto a tutti e tre la loro valutazione: «Sebbene Trump avesse meno in gioco in questi negoziati rispetto all'Ucraina o alla Russia, la sua reputazione nazionale e internazionale ne risentirà comunque, dopo aver promesso che questo incontro avrebbe avuto solo il 25% di possibilità di fallimento», scrive Anthony Zurcher.

Il giornalista sottolinea così che il mancato raggiungimento di un accordo di tregua deve essere interpretato come una sconfitta per il tycoon.

Vladimir Putin (a sinistra) e Donald Trump il 15 agosto ad Anchorage. KEYSTONE

«Oggi il presidente russo è stato sotto i riflettori della geopolitica, condividendo il palco con il leader del Paese più potente del mondo. Ma come reagirà Trump agli eventi? Non è ancora riuscito a convincere Putin a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina», aggiunge Steve Rosenberg.

«Negli ultimi mesi c'è stata una serie di scadenze imposte dai Paesi dell'Occidente che sono state superate senza conseguenze per la Russia, così come diverse minacce non si sono mai concretizzate. Gli ucraini vedono questo come un invito a Putin a continuare i suoi attacchi. È possibile che Kiev veda nello stesso modo l'apparente mancanza di progressi compiuti ad Anchorage», afferma Vitaliy Shevchenko.

Kyiv Independent: un incontro «disgustoso»

Il Kyiv Independent titola sconcertato: «Questo incontro è stato disgustoso. A Putin è piaciuto molto».

Il commento inizia non meno amaramente: «Disgustoso. Vergognoso. E alla fine inutile».

Trump e Putin al vertice. KEYSTONE

Il motivo: «Dal momento in cui è sceso dall'aereo sul suolo americano, il dittatore russo era raggiante. Non era più un reietto internazionale ed era finalmente accettato - e rispettato - dal leader del mondo libero. Il predecessore di Trump aveva definito Putin un assassino; Trump gli ha riservato un'accoglienza regale».

I ricordi della visita di Zelensky alla Casa Bianca riaffiorano: «Il presidente ucraino ha dovuto sopportare umiliazioni pubbliche. Il presidente russo è stato coccolato. Entrambi gli episodi sono stati vergognosi». E poi, aggiunge il giornale, il ministro degli Esteri Lavrov si è presentato con un maglione dell'URSS: Putin è tornato a Mosca da vincitore.

«Dal momento in cui è sceso dall'aereo sul suolo americano, il dittatore russo era raggiante», scrive il Kyiv Independent. KEYSTONE

Il Kyiv Independent lamenta un dilemma: «Trump non si rende conto che Putin non fa affari con l'Ucraina - è un messianico. Vuole l'Ucraina per la Russia. Punto e basta. Per Putin e la sua cerchia ristretta, l'indipendenza dell'Ucraina è un incidente che vogliono risolvere». Nessuno ricorderà questo incontro più a lungo dell'Ucraina, conclude il commento.