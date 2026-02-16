  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Australia Lo stragista di Bondi Beach compare per la prima volta davanti al Tribunale

SDA

16.2.2026 - 08:19

Il 24enne deve rispondere di 59 capi d'accusa, tra cui 15 omicidi e un attacco terroristico per la sparatoria avvenuta a dicembre.
Il 24enne deve rispondere di 59 capi d'accusa, tra cui 15 omicidi e un attacco terroristico per la sparatoria avvenuta a dicembre.
Keystone

Naveed Akram, l'attentatore armato di Bondi Beach, è comparso per la prima volta in videoconferenza davanti a un tribunale di Sydney, mentre un magistrato di alto rango ha prorogato le ordinanze di segretezza esistenti nel caso. Lo scrive l'emittente Abc.

Keystone-SDA

16.02.2026, 08:19

16.02.2026, 08:22

Il 24enne deve rispondere di 59 capi d'accusa, tra cui 15 omicidi e un attacco terroristico per la sparatoria avvenuta a dicembre. Sebbene il caso sia stato menzionato in tribunale a dicembre, questa è la prima volta che Akram è apparso sullo schermo dopo il suo arresto e ha parlato.

Il padre di Akram, Sajid Akram, è stato ucciso dalla polizia durante la sparatoria a Bondi il 14 dicembre, avvenuta mentre si svolgeva un evento ebraico chiamato Chanukah by the Sea ad Archer Park. Quindici persone innocenti sono state uccise e decine sono rimaste ferite

Indossando una tuta verde da detenuto e con le mani in grembo, Akram era seduto davanti a un tavolo e ha parlato solo quando il vice capo magistrato Sharon Freund gli ha chiesto se avesse sentito una discussione sulla proroga delle ordinanze di soppressione. «Sì», ha risposto.

L'avvocato di Akram ha fatto visita al suo assistito in prigione: fuori dal tribunale, l'avvocato Ben Archbold ha detto che era troppo presto per dire quale difesa avrebbe presentato il suo cliente e che doveva ancora ricevere il fascicolo delle prove.

Ha detto che il suo cliente, che si trova in custodia nella prigione di massima sicurezza di Goulburn, stava «bene, come ci si poteva aspettare». Il caso tornerà in tribunale ad aprile.

I più letti

Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
Spunta una nuova truffa con Twint: ecco cos'è successo al carnevale vallesano
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione
Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»

Altre notizie

USA-Iran. Il ministro iraniano Araghchi a Ginevra per un nuovo round di colloqui sul nucleare

USA-IranIl ministro iraniano Araghchi a Ginevra per un nuovo round di colloqui sul nucleare

Russia-Ucraina. Mosca: «Il regime di Kiev è una cellula terroristica internazionale neonazista»

Russia-UcrainaMosca: «Il regime di Kiev è una cellula terroristica internazionale neonazista»

Problema di trasparenza. Kamala Harris vende la lista email dei suoi sostenitori, ecco per quanti milioni e perché

Problema di trasparenzaKamala Harris vende la lista email dei suoi sostenitori, ecco per quanti milioni e perché