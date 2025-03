Rischia d'impantanarsi fra incertezze, ambiguità e dettagli tutti da chiarire «il piano» sul dopoguerra in Ucraina presentato ieri in pompa magna da Regno Unito e Francia, con l'appoggio di Kiev, a margine del vertice euroatlantico di Londra.

Il ministro britannico Keir Starmer in un'immagine d'archivio. sda

A innescare il primo inciampo concreto è stata la smania di visibilità del presidente francese Emmanuel Macron,

Costretto dal cerimoniale al ruolo di coprotagonista al lato del padrone di casa Keir Starmer nella riunione di Lancaster House, ha provato a rilanciare al ritorno a Parigi arricchendo l'iniziativa con una fantomatica proposta di «tregua di un mese nei cieli, in mare e contro le infrastrutture elettriche» su cui sfidare fin da subito Mosca,

Salvo essere corretto nel giro di poche ore sia dal governo britannico sia dall'Unione Europea.

Ecco cosa dice l'UE

Al momento «ci sono diverse opzioni sul tavolo, condizionate dalle discussioni in corso con i partner americani ed europei, ma una tregua di un mese non è stata concordata», lo ha smentito per primo Luke Pollard, viceministro della Difesa di Londra.

Una tregua in Ucraina potrà esserci solo dopo «un accordo di pace comprensivo» e come parte di esso, da «accompagnare con garanzie di sicurezza solide e credibili» per Kiev, ha rincarato poi Bruxelles.

Cos aha detto Starmer?

Starmer da parte sua ha sorvolato sulla faccenda riferendo alla Camera dei Comuni dei risultati del summit di Lancaster House, ma anche del suo incontro di giovedì scorso alla Casa Bianca con Donald Trump, non senza inevitabili riferimenti al pesantissimo scontro andato in scena il giorno dopo fra il presidente americano e quello ucraino Volodymyr Zelensky.

Una scena che «nessuno di noi avrebbe voluto vedere», ha ribadito in premessa sir Keir, ma che comunque non avrà impatto sulla «relazione speciale» fra il Regno e gli Usa, o fra lui e l'amministrazione in carica.

Un legame che «è e sarà sempre indispensabile» per la sicurezza nazionale britannica, ha proseguito in polemica con le accuse «all'ormai inaffidabile» Trump dell'opposizione liberaldemocratica, confermando come anche il piano britannico-francese sulla cessazione delle ostilità in Ucraina sia del tutto dipendente dalla presenza di «garanzie di sicurezza americane» e dall'esito delle «discussioni» con Washington.

Discussioni parallele a quelle solo avviate con l'Ue sulle ipotesi di una «banca del riarmo» paneuropea o di un uso degli asset russi congelati per finanziare Kiev e contrastare «le minacce» di Mosca.

Ribaditi i quattro obiettivi del piano per l'Ucraina

Starmer ha quindi rimarcato i quattro obiettivi di base del piano: continuare a far pressione su Mosca con nuovi aiuti militari a Kiev e nuove sanzioni economiche e cercare di arrivare per questa strada a una pace «duratura» che tuteli la sicurezza e la sovranità ucraine attraverso negoziati nei quali «l'Ucraina deve essere presente».

Come pure rafforzare il potenziale bellico ucraino nel dopoguerra per scoraggiare altre invasioni e «sviluppare una coalizione di volenterosi» europei in grado di assumersi il grosso del peso delle garanzie di sicurezza pro Kiev sul terreno (ma solo con un ombrello Usa).

Sono solo delle speranze?

Auspici dunque, al momento, più che iniziative immediate, come ammette il medesimo premier, accolto da un vasto consenso patriottico bipartisan a Westminster su questa partita, ma pure dai dubbi di non pochi commentatori, parlando di prospettive «di successo» non certe.

Non senza rivendicare comunque un ruolo di ritrovata «leadership» per il suo Paese fra «i volenterosi»: alla guida di un futuribile contingente di peacekeeping a cui il Regno contribuirebbe, «se necessario, con boots on the ground e aerei nei cieli».

Zelensky dovrà «dare inequivocabile sostegno a Trump»

Qualcosa ben difficile da far digerire a Putin. Ma su cui anche l'allineamento con The Donald appare lontano.

Mentre Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair inviato da Starmer come ambasciatore britannico e suo plenipotenziario a Washington, si spinge già oltre, facendo sapere a Zelensky (a dispetto di tutta la trionfale solidarietà ricevuta a Londra) che il suo destino finale dovrà essere quello di «dare inequivocabile sostegno» a Trump.

Parole che secondo il viceministro Pollard non esprimono «la linea del governo». Ma che sir Keir si guarda bene dallo sconfessare esplicitamente ai Comuni.