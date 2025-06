L'acquisto rappresenta il più grande rafforzamento della posizione nucleare del Regno Unito da 30 anni. (Foto archivio) Keystone

Il Regno Unito acquisterà 12 nuovi caccia F-35A a doppia capacità, in grado di trasportare sia armi nucleari che convenzionali, e aderirà alla missione nucleare della NATO, dando un forte impulso alla sicurezza nazionale.

Keystone-SDA SDA

Il primo ministro Keir Starmer lo annuncerà oggi in occasione del vertice NATO, in corso all'Aja.

L'acquisto rappresenta il più grande rafforzamento della posizione nucleare del Regno Unito da 30 anni.

Inoltre, si legge in una nota, «reintroduce un ruolo nucleare per la Royal Air Force per la prima volta da quando il Regno Unito ha ritirato le sue armi nucleari lanciabili dall'aria dopo la fine della Guerra Fredda».

Londra schiererà i jet nell'ambito della missione Dual Capable Aircraft, rafforzando la posizione di deterrenza nucleare dell'Alleanza.