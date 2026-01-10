  1. Clienti privati
Conflitti Londra stanzia 200 milioni per la forza multilaterale in Ucraina

SDA

10.1.2026 - 12:29

Il Regno Unito si prepara a un eventuale dispiegamento in Ucraina.
Il Regno Unito si prepara a un eventuale dispiegamento in Ucraina.
Keystone

Il Regno Unito mobiliterà 200 milioni di sterline (214 milioni di franchi) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, in caso di cessate il fuoco con la Russia.

Keystone-SDA

10.01.2026, 12:29

10.01.2026, 12:48

Lo ha annunciato ieri il Ministero della Difesa.

Questo finanziamento, prelevato dal bilancio militare del 2026, consentirà «di fornire nuovi veicoli, sistemi di comunicazione e capacità di protezione contro i droni, garantendo così che le truppe britanniche siano pronte per essere dispiegate», precisa il comunicato del Ministero della Difesa.

La produzione dei droni intercettori Octopus inizierà questo mese nel Regno Unito «al fine di rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina», precisa il comunicato.

Il ministro della Difesa britannico John Healey era ieri, venerdì, a Kiev, dove doveva incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'annuncio fa seguito alla dichiarazione d'intenti firmata martedì dal Regno Unito e dalla Francia, in cui i due Paesi si dicono pronti a schierare soldati per mantenere la pace in caso di cessate il fuoco.

Il primo ministro Keir Starmer ha promesso di fornire «il prima possibile» i dettagli di questa dichiarazione d'intenti e ha assicurato che il Parlamento dovrà pronunciarsi su qualsiasi invio di truppe in Ucraina.

Il governo laburista di Starmer ha ribadito la sua volontà di sostenere gli investimenti nella difesa dopo che la stampa ha riportato la notizia di un buco di 28 miliardi di sterline (30 miliardi di franchi) nel bilancio della difesa.

Con hub militari francesi e inglesi. Guerra in Ucraina, i Volenterosi: «Ci sarà una commissione speciale guidata dagli Stati Uniti sul monitoraggio della tregua»

Con hub militari francesi e inglesiGuerra in Ucraina, i Volenterosi: «Ci sarà una commissione speciale guidata dagli Stati Uniti sul monitoraggio della tregua»

