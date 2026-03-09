  1. Clienti privati
Elezioni comunali Losanna: ballottaggio generale, i cinque uscenti in testa

SDA

9.3.2026 - 09:01

Il sindaco Grégoire Junod è in testa dopo il primo turno.
Keystone

Il primo turno delle elezioni comunali a Losanna si è concluso ieri senza alcuna maggioranza assoluta: si va al ballottaggio generale.

Keystone-SDA

09.03.2026, 09:01

I cinque candidati uscenti, con davanti a tutti il sindaco Grégoire Junod, si sono piazzati in testa. La nuova arrivata del PLR Mathilde Maillard ha superato il candidato del POP Xavier Roth. Il secondo turno è previsto per il 29 marzo.

I due socialisti Grégoire Junod ed Emilie Moeschler hanno ottenuto rispettivamente il 43,3% (16'425) e il 42,82% (16'246) dei voti.

I due ecologisti Natacha Litzistorf e Xavier Company seguono con il 41,62% (15'789) e il 41,41% (15'710). Il PLR Pierre-Antoine Hildbrand ha ottenuto il 38,99% dei voti (14'792) e si è classificato al 5° posto.

Il terzo candidato socialista dell'alleanza rosa-rosso-verde Julien Eggenberger (36,53%) si colloca al sesto posto, davanti alla PLR Mathilde Maillard (35,23%) e al nuovo candidato del POP Xavier Roth (32,37%). L'altra nuova arrivata del PLR, Marlène Bérard, segue al nono posto (30,89%).

Nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, quindi è necessario un secondo turno, previsto per il prossimo 29 marzo. L'affluenza alle urne è stata del 41,17%. Da notare che lo spoglio e la proclamazione dei risultati hanno subito un enorme ritardo a causa di un problema tecnico. Sono stati resi noti solo verso le 21:00.

Le ambizioni della destra

La destra ambisce a un riequilibrio delle forze politiche, guardando in particolare al seggio del POP, o addirittura a un terzo seggio. Per Pierre-Antoine Hildbrand, i risultati dimostrano che esiste «una possibilità di cambiamento» all'interno di un Comune dominato da anni dalla sinistra.

La sinistra è in effetti chiaramente maggioritaria nell'esecutivo di Losanna, con sei eletti su sette seggi da vent'anni: tre socialisti, due Verdi e un rappresentante del Partito popolare dei lavoratori (POP).

Il sindaco Grégoire Junod si è dal canto suo detto «contento» dei risultati, soprattutto dopo un «anno difficile», segnato in particolare dai problemi con la polizia municipale. «Si vede che la popolazione continua a manifestare la sua fiducia», ha affermato con soddisfazione.

Niente onda verde

Sono noti anche i risultati del Consiglio comunale. I Verdi sono i grandi perdenti delle elezioni legislative di ieri. Dai 24 seggi attuali, gli ecologisti ne avranno solo quindici nella prossima legislatura.

Finora i Verdi erano la seconda forza politica più importante all'interno del Consiglio comunale di Losanna, ma sono stati superati dal PLR (23 seggi, +2) e da Ensemble à gauche (19, +6). Anche l'UDC (10, +3) e l'alleanza Verdi liberali – Centro (7, +2) hanno registrato un progresso.

Da parte loro, i socialisti rimangono il partito numero 1, ma perdono comunque tre seggi, arrivando a un totale di 26. In totale, sono state presentate 393 candidature (396 nel 2021) per aggiudicarsi i 100 seggi in palio.

