Elezioni comunaliLosanna: ballottaggio generale, i cinque uscenti in testa
SDA
9.3.2026 - 09:01
Il primo turno delle elezioni comunali a Losanna si è concluso ieri senza alcuna maggioranza assoluta: si va al ballottaggio generale.
Keystone-SDA
09.03.2026, 09:01
SDA
I cinque candidati uscenti, con davanti a tutti il sindaco Grégoire Junod, si sono piazzati in testa. La nuova arrivata del PLR Mathilde Maillard ha superato il candidato del POP Xavier Roth. Il secondo turno è previsto per il 29 marzo.
I due socialisti Grégoire Junod ed Emilie Moeschler hanno ottenuto rispettivamente il 43,3% (16'425) e il 42,82% (16'246) dei voti.
I due ecologisti Natacha Litzistorf e Xavier Company seguono con il 41,62% (15'789) e il 41,41% (15'710). Il PLR Pierre-Antoine Hildbrand ha ottenuto il 38,99% dei voti (14'792) e si è classificato al 5° posto.
Il terzo candidato socialista dell'alleanza rosa-rosso-verde Julien Eggenberger (36,53%) si colloca al sesto posto, davanti alla PLR Mathilde Maillard (35,23%) e al nuovo candidato del POP Xavier Roth (32,37%). L'altra nuova arrivata del PLR, Marlène Bérard, segue al nono posto (30,89%).
Nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, quindi è necessario un secondo turno, previsto per il prossimo 29 marzo. L'affluenza alle urne è stata del 41,17%. Da notare che lo spoglio e la proclamazione dei risultati hanno subito un enorme ritardo a causa di un problema tecnico. Sono stati resi noti solo verso le 21:00.
Le ambizioni della destra
La destra ambisce a un riequilibrio delle forze politiche, guardando in particolare al seggio del POP, o addirittura a un terzo seggio. Per Pierre-Antoine Hildbrand, i risultati dimostrano che esiste «una possibilità di cambiamento» all'interno di un Comune dominato da anni dalla sinistra.
La sinistra è in effetti chiaramente maggioritaria nell'esecutivo di Losanna, con sei eletti su sette seggi da vent'anni: tre socialisti, due Verdi e un rappresentante del Partito popolare dei lavoratori (POP).
Il sindaco Grégoire Junod si è dal canto suo detto «contento» dei risultati, soprattutto dopo un «anno difficile», segnato in particolare dai problemi con la polizia municipale. «Si vede che la popolazione continua a manifestare la sua fiducia», ha affermato con soddisfazione.
Niente onda verde
Sono noti anche i risultati del Consiglio comunale. I Verdi sono i grandi perdenti delle elezioni legislative di ieri. Dai 24 seggi attuali, gli ecologisti ne avranno solo quindici nella prossima legislatura.
Finora i Verdi erano la seconda forza politica più importante all'interno del Consiglio comunale di Losanna, ma sono stati superati dal PLR (23 seggi, +2) e da Ensemble à gauche (19, +6). Anche l'UDC (10, +3) e l'alleanza Verdi liberali – Centro (7, +2) hanno registrato un progresso.
Da parte loro, i socialisti rimangono il partito numero 1, ma perdono comunque tre seggi, arrivando a un totale di 26. In totale, sono state presentate 393 candidature (396 nel 2021) per aggiudicarsi i 100 seggi in palio.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera