Lucio Caracciolo: «Trump voleva chiudere la guerra in Iran con la bomba atomica»

Il presidente Donald Trump in una foto dell'aprile del 2025. KEYSTONE

Lucio Caracciolo, uno dei massimi esperti di geopolitica in Italia, ha rivelato nella trasmissione TV di Lilli Gruber che il presidente statunitense Donald Trump era intenzionato a chiudere la guerra in Iran con l'uso della bomba atomica.

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperto di geopolitica Lucio Caracciolo rivela che Trump voleva chiudere la guerra contro l'Iran usando la bomba atomica.

Secondo il fondatore di Limes il presidente statunitense sarebbe solo l'esecutore delle volontà del premier israeliano Netanyahu, che ha bombardato il Libano, non rispettando l'accordo di cessate il fuoco.

Gli Stati Uniti avrebbero fatto pressione sul Papa e le sue prese di posizione contro la guerra, convocando addirittura il nunzio apostolico Vaticano al Pentagono. Mostra di più

Su La7, durante la trasmissione di approfondimento «Otto e Mezzo», condotta da Lilli Gruber, l’analista geopolitico Lucio Caracciolo, parlando della situazione della guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran, ha rivelato che «quando Trump parlava di finire in una notte è ormai abbastanza assodato che intendesse usare la bomba atomica».

Quello che è uno tra i massimi esperti del settore ha poi aggiunto che «C'è sempre anche questo rischio di fondo. Ancora una volta conta l'umore delle forze armate, perché Trump la bomba atomica non la può lanciare da solo, deve passare attraverso le gerarchie militari, le quali certamente non lo farebbero».

Che l'attuale inquilino della Casa Bianca volesse ricorre all'arma nucleare era un'ipotesi che era stata avanzata da diversi esperti con l'avvicinamento della scadenza, alle 2h00 di mercoledì mattina in Svizzera, dell'ultimatum lanciato da Trump all'Iran per accettare il piano di pace.

Sul suo social, giova ricordarlo, il tycoon aveva scritto: «Stanotte un'intera civiltà morirà. Non voglio che ciò accada, ma sarà probabilmente così».

L'analisi del giornalista, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, era partita con un'amara constatazione: «Possiamo dire che stiamo peggio di quanto stavamo alle tre di mattina di oggi (mercoledì ndr).»

«Gli Stati Uniti sono governati da Netanyahu»

Per Caracciolo «In poche ore le speranze di un cessato il fuoco sono evaporate», a causa della decisione di Israele di attaccare il Libano, scelta che contraddice l'accordo che secondo il mediatore pakistano era stato assunto da statunitensi e iraniani per il cessate il fuoco. «Guarda caso però gli israeliani non hanno partecipato ai negoziati», ha aggiunto il docente.

Secondo l'esperto, un ruolo centrale lo ha giocato il premier israeliano: «Netanyahu, che è il vero master di quest'operazione, Trump è quasi un esecutore dei suoi ordini, ha cominciato a bombardare Beirut e altre aree del Libano come mai prima, addirittura colpendo anche i quartieri cristiani. Insomma bombardamenti indiscriminati fitti e con centinaia di vittime».

Il docente di geopolitica ha descritto un quadro militare difficile in Iran: «Hormuz ancora bloccato, il regime iraniano è più forte, magari anche più crudele di prima, l'uranio è sotto controllo iraniano (...). E in tutto ciò il capo del Pentagono dice che è una vittoria totale e completa degli Stati Uniti.»

Alla domanda di Gruber sul perché Trump non riesca a fermare Netanyahu, Caracciolo ha risposto senza giri di parole: «Perché evidentemente il capo non è lui ma Netanyahu, in quale modo possa esercitare questa sua influenza non lo so. Ci sono i malevoli che fanno riferimento a Epstein e ci sono molti altri fattori, (...). Il fatto è che oggi gli Stati Uniti sono governati da Israele o meglio da Netanyahu».

Il nunzio apostolico Vaticano convocato dal Pentagono?

L’analista ha inoltre volto il suo sguardo analitico alla situazione interna americana, poiché la situazione in Medio Oriente «(...) ha scatenato una crisi politica interna agli Stati Uniti, molti anche dei sostenitori di Trump hanno preso le distanze».

Tra gli elementi più delicati, Caracciolo cita una notizia che coinvolgerebbe addirittura il Vaticano: «È appena uscito un interessante scoop di Mattia Ferraresi, giornalista di «Domani», in cui si rivela che in gennaio è stato convocato al Pentagono il nunzio apostolico Vaticano al quale è stata fatta una lavata di capo per le posizioni che aveva preso il Papa sulla guerra, (...), e gli è stato anche fatto sapere che se continuava così il Papa finiva ad Avignone».

L'esperto ha poi spiegato il riferimento storico: «Allora ricordo che l'esilio di Avignone dal 1309 al 1377 ha significato che il Papa era sostanzialmente assoggettato».