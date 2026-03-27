La rompighiaccio russa «Purga» sarebbe stata colpita dall'Ucraina. X / Keystone / Fotomontaggio blue News

Un attacco con droni lontano dalla linea del fronte scuote il conflitto tra Russia e Ucraina: nel Mar Baltico è infatti stato colpito un rompighiaccio di Mosca. Le immagini mostrano la nave gravemente danneggiata in porto.

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un attacco ucraino con droni avrebbe colpito il rompighiaccio russo «Purga» nel porto di Vyborg, a circa 1000 chilometri dal fronte.

Le immagini mostrano la nave gravemente danneggiata, ma non sono ancora state verificate in modo indipendente.

Mosca segnala anche una massiccia ondata di droni e un incendio in un porto energetico strategico nel Baltico. Mostra di più

Un attacco avvenuto a grande distanza dalla linea del fronte imprime una dinamica nuova al conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riferito dalle forze di Kiev, una nave russa sarebbe stata colpita nel Mar Baltico.

Come riporta il «Kyiv Independent», il pattugliatore rompighiaccio «Purga» sarebbe stato gravemente danneggiato in un attacco con droni nel porto di Vyborg.

La località si trova vicino al confine finlandese, a circa 1000 chilometri dall’Ucraina. Se confermato, si tratterebbe di uno dei colpi più a lungo raggio mai sferrati finora contro obiettivi russi.

BREAKING:



Ukraine has destroyed another large Russian military vessel.



Ukrainian drones have struck the FSB Project 23550 arctic patrol ship Purga just as its construction was nearing completion in the port of Vyborg.



It’s now leaning over and has hit a building. pic.twitter.com/1us2DmBQj1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 25, 2026

Immagini diffuse sui social network mostrerebbero la nave dopo l’attacco: si vede un rompighiaccio visibilmente danneggiato, inclinato su un lato nel porto.

Queste fotografie però non sono ancora state verificate in modo indipendente.

Appartiene ai servizi segreti FSB

La nave colpita è un’unità multifunzione della cosiddetta classe Project 23550, che combina le funzioni di un rompighiaccio con compiti militari.

Secondo il portale specializzato «Naval News», queste unità sono in grado di rompere ghiaccio fino a 1,7 metri di spessore e vengono impiegate per pattugliamenti, logistica e operazioni di soccorso.

La variante «Purga» di questa classe, assegnata al Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (FSB), è destinata alla guardia di frontiera.

È dunque principalmente impiegata per compiti di sorveglianza e sicurezza, al contrario della variante «Ivan Papanin», appartenente alla stessa classe, ma più pesantemente armata.

Ondata di droni e porto bersagliato

Parallelamente all’attacco contro la nave, la Russia segnala una massiccia ondata di droni. Il Ministero della Difesa afferma di averne intercettati 389 in diverse regioni, ma anche questi dati non possono essere verificati in modo indipendente.

Colpito anche un porto energetico strategico. A Ust-Luga, importante terminale di esportazione sul Baltico, secondo diverse fonti sarebbe scoppiato un incendio. Attraverso questo impianto vengono esportate ogni giorno grandi quantità di petrolio e altre materie prime. Queste operazioni sono state temporaneamente interrotte.