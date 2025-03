Sabato l'Ucraina si è preparata al rischio di una fine del cruciale sostegno americano, valutando di rivolgersi agli europei per affrontare la Russia, dopo l'acceso confronto tra i presidenti Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca in diretta TV.

L'incontro tra i due presidenti si è concluso prematuramente dopo che gli animi si sono accesi. KEYSTONE

L'acceso scambio di venerdì a Washington tra Donald Trump e il vicepresidente JD Vance, da una parte, e Volodymyr Zelensky, dall'altra, ha fatto precipitare le relazioni ucraino-americane a un livello di tensione senza precedenti.

Volodymyr Fessenko, analista politico ucraino, vede questo alterco come una «sconfitta per entrambe le parti», che secondo lui «doveva accadere prima o poi».

«Gli Stati Uniti non sono più un alleato dell'Ucraina», ha dichiarato all'AFP, aggiungendo che non bisogna farsi «illusioni» sul mantenimento del sostegno militare statunitense.

A suo avviso, l'interruzione degli aiuti americani potrebbe avere conseguenze «significative» in prima linea, poiché questo sostegno non si limita alla fornitura di armi, ma comprende anche l'intelligence e le comunicazioni militari.

Nonostante l'alterco con Donald Trump, Volodymyr Zelensky ha dichiarato venerdì di ritenere che il loro rapporto possa sopravvivere all'incidente, pur ritenendo di non dovere alcuna scusa al leader americano.

Il ritiro del sostegno all'USAID ha un impatto devastante

Ma secondo fonti dell'amministrazione statunitense citate dal New York Times e dal Washington Post, tutti gli aiuti statunitensi all'Ucraina - comprese le ultime forniture di munizioni e attrezzature autorizzate e pagate sotto l'amministrazione di Joe Biden - potrebbero essere cancellati a breve.

Il ritiro da parte dell'amministrazione Trump della maggior parte dei finanziamenti all'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) all'estero ha già avuto un impatto devastante sulle ONG e sui media in Ucraina.

Secondo i dati ufficiali, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina 64 miliardi di euro in aiuti militari dall'inizio dell'invasione russa, tre anni fa. Secondo l'Istituto tedesco Kiel, Washington ha dato all'Ucraina 114,2 miliardi di euro in aiuti finanziari, umanitari e militari tra il 2022 e la fine del 2024.

L'Unione Europea e i Paesi europei hanno contribuito con 132,3 miliardi di euro, secondo questa fonte.

«Trump fa il gioco della Russia»

Secondo una fonte militare europea, la situazione potrebbe diventare «molto complicata» per l'Ucraina da qui a maggio o giugno senza ulteriori aiuti americani, oltre a quelli già promessi dalla precedente amministrazione.

Di fronte a questa situazione, Kiev vuole credere in un salto di qualità europeo. Una fonte della presidenza ucraina ha assicurato all'AFP che «una nuova alleanza con i Paesi europei proteggerà la libertà, la democrazia e i valori che condividiamo».

L'Ucraina ora crede che Donald Trump e JD Vance stiano «facendo apertamente il gioco della Russia», ha detto questa fonte.

Le reazioni degli Ucraini: «Totalmente stupido»

Nelle ultime settimane, Donald Trump ha avviato un inaspettato riavvicinamento con il presidente russo Vladimir Putin e ha ripreso alcune delle sue argomentazioni sull'Ucraina, facendo temere che il Paese, invaso dalla Russia, venga abbandonato nel febbraio 2022.

Gli alleati europei di Kiev si sono prontamente schierati a favore di Zelensky venerdì, dopo il suo alterco con Trump e in vista di un vertice a Londra che mira a far valere le ragioni di una «pace giusta e duratura».

Per Ilia Neskhodovsky, direttore dell'Istituto ucraino per la trasformazione sociale ed economica, l'Ucraina non ha altra scelta che contare sul sostegno dell'Europa.

«Il signor Zelensky ha fatto bene a difendere la nostra dignità, ma è stato un errore entrare in conflitto» con Donald Trump, ritiene.

Molti ucraini intervistati dall'AFP hanno espresso il loro sostegno al Presidente Zelensky, congratulandosi con lui per aver difeso il suo Paese.

Il deputato dell'opposizione Oleksiï Goncharenko ha criticato il presidente, affermando che è stato "totalmente stupido" discutere con Trump davanti alle telecamere.

«In quel momento abbiamo visto la fine del nostro rapporto con Trump», ha aggiunto, avvertendo che l'interruzione degli aiuti militari statunitensi potrebbe avere «conseguenze molto negative».

Tuttavia, il sito ucraino European Pravda ha scritto in un editoriale che Washington «non ha fretta di bruciare i ponti» con l'Ucraina, nonostante il violento scambio tra Zelensky e Trump.

Al momento, Washington non ha chiarito le proprie intenzioni in merito alla possibilità di continuare a fornire aiuti statunitensi all'Ucraina.