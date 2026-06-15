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Via libera L'UE apre il primo capitolo negoziale per l'adesione dell'Ucraina

SDA

15.6.2026 - 20:35

L'iter era stato a lungo bloccato dall'Ungheria di Orban.
L'iter era stato a lungo bloccato dall'Ungheria di Orban.
Keystone

L'UE ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione odierna a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei Fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest.

Keystone-SDA

15.06.2026, 20:35

15.06.2026, 20:55

«Ci sono giorni difficili da descrivere a parole. È una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. L'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale e a lungo attesa nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'UE a favore di un continente unito, pacifico e democratico», ha dichiarato a nome della presidenza di turno dell'Ue Marilena Raouna, vice ministra cipriota per gli Affari europei.

«Nessun Paese ha mai raggiunto tali progressi nel suo percorso di adesione, combattendo al contempo le più brutali atrocità russe sul proprio territorio. Mentre l'Ucraina sta guadagnando slancio sul campo di battaglia, sta anche costruendo il suo percorso verso un'Ucraina prospera e sicura all'interno dell'Ue», le ha fatto eco la commissaria UE all'Allargamento Marta Kos.

Senza Orban, adesso è possibile

«Stiamo compiendo il passo più importante verso l'adesione dell'Ucraina all'Ue dall'inizio dei negoziati nel dicembre 2023 e, se posso dirlo, questa volta nessuno ha dovuto lasciare la stanza per una pausa caffè» ha aggiunto, alludendo alla decisione dell'allora primo ministro ungherese Viktor Orban di lasciare la stanza del vertice di dicembre 2023 al momento della deliberazione sull'avvio dei negoziati di adesione all'UE di Kiev.

«Come passo successivo, la Commissione si aspetta ora che il Consiglio proceda all'apertura dei restanti cinque gruppi negoziali prima dell'estate», ha rimarcato Kos.

Il primo cluster riguarda in particolare lo stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, la riforma della pubblica amministrazione e i criteri economici, e comprende a sua volta cinque capitoli negoziali: il numero 23 sulla magistratura e i diritti fondamentali, il numero 24 su giustizia, libertà e sicurezza, il numero 5 sugli appalti pubblici, il numero 18 sulle statistiche, il numero 32 sul controllo finanziario. Secondo la metodologia rivista, quello sui Fondamentali è il primo cluster ad essere aperto e l'ultimo ad essere chiuso.

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