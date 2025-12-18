  1. Clienti privati
Conflitti Lukashenko: «Schierati i missili russi Oreshnik in Bielorussia»

SDA

18.12.2025 - 16:30

Il presidente Alexander Lukashenko sempre più fedele alleato del presidente russo Vladimir Putin
Keystone

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da ieri, 17 dicembre.

Keystone-SDA

Lo ha dichiarato nel suo discorso al popolo e al Parlamento bielorusso durante l'Assemblea popolare bielorussa a Minsk.

«Le prime posizioni sono equipaggiate con il sistema missilistico Oreshnik; è arrivato ieri e sta entrando in servizio», ha dichiarato Lukashenko, citato da Ria Novosti.

Dal canto suo, il cancelliere federale Friedrich Merz intende utilizzare il patrimonio della Banca centrale russa immobilizzato in Germania a sostegno dell'Ucraina, si tratta di una concessione alle richieste del governo belga. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa che cita persone impegnate nelle trattative.

