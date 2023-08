Alexander Lukashenko assieme a Vladimir Putin lo scorso mese di aprile Keystone

«Non posso credere» che dietro la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ci sia Putin. Lo ha detto il dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko, aggiungendo che il nucleo della Wagner resta in Bielorussia.

«Conosco Putin», ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta. «È un uomo riflessivo, molto calmo (...) Quindi non riesco a immaginare che sia stato Putin a fare questo», ha affermato.

Egli ha poi sostenuto di non essersi mai impegnato a garantire la sicurezza di Prigozhin perché questi non gliel'ha mai chiesto. Lukashenko ha tuttavia precisato di avere messo in guardia Prigozhin e il comandante militare della Wagner, Dmitry Utkin, in un colloquio fra i tre.

SDA