Alexander Lukashenko (a sinistra) e Vladimir Putin (a destra) KEYSTONE

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sta facendo scalpore con dichiarazioni insolite sulla guerra in Ucraina. L'alleato di lunga data di Vladimir Putin ritiene irrealistica una vittoria militare e si scusa persino con Volodymyr Zelenskyjper i precedenti attacchi.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ritiene irrealistica una vittoria militare della Russia o dell'Ucraina e chiede negoziati.

In un'intervista si è scusato con Volodymyr Zelensky per le sue precedenti dichiarazioni taglienti, nel caso in cui questi si fosse sentito offeso.

Allo stesso tempo, Lukashenko ha sottolineato che la Bielorussia non rappresenta una minaccia per l'Ucraina e che il suo Paese non deve essere trascinato in guerra. Mostra di più

Alexander Lukashenko è uno dei più stretti alleati del leader del Cremlino Vladimir Putin sin dall'inizio dell'attacco russo all'Ucraina.

Tanto maggiore è l'attenzione per le dichiarazioni che il leader bielorusso ha ora rilasciato in un'intervista all'emittente araba Al Arabiya.

In essa il numero uno bielorusso ha spiegato che né la Russia né l'Ucraina potrebbero vincere la guerra con mezzi militari. Entrambe le parti soffrono ormai di una carenza di soldati.

Per questo motivo, sono necessari compromessi e nuovi negoziati per porre fine al conflitto, che dura ormai da più di quattro anni.

«Se Zelensky si è sentito offeso, mi scuso per queste parole»

Particolarmente degne di nota sono state le sue parole rivolte al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Come riporta l’agenzia di stampa statale Belta, Lukashenko si è scusato per i precedenti attacchi aspri contro il capo di Stato ucraino. «Se Volodymyr Alexandrovich si è sentito offeso, mi scuso per queste parole», ha detto.

Allo stesso tempo ha aggiunto che Zelensky, da parte sua, deve agire con maggiore cautela e non provocare la Bielorussia.

Lukashenko admits:



We have said many times that it is absolutely unacceptable for the war between Ukraine and Russia to spill over onto the territory of Belarus.



Belarus is highly vulnerable militarily, and we recognize this reality, so we have no desire to engage in war.… pic.twitter.com/EBA8Bkpkne — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Lukashenko ha assicurato che la Bielorussia non rappresenta una minaccia per l'Ucraina. Kiev non deve temere attacchi dal territorio bielorusso. Ha sottolineato che un coinvolgimento diretto del suo Paese nella guerra comporterebbe rischi significativi.

La Bielorussia è vulnerabile dal punto di vista militare, la popolazione è contraria alla guerra e un nuovo fronte lungo i più di 1500 chilometri di confine aggraverebbe ulteriormente la situazione.

Lukashenko non crede in una vittoria rapida

Lukashenko ha inoltre sostenuto che l'Ucraina non dispone di soldati sufficienti per trasferire forze aggiuntive al confine con la Bielorussia.

Il vero problema della guerra sarebbe ormai la carenza di personale da entrambe le parti. «Le persone sono esaurite», ha affermato nell'intervista.

Lukashenko on Zelensky:



As for my criticism of Zelensky, well, maybe I went too far somewhere, but it was a response. A response to his inappropriate statements: “We have 500 targets! We know where Lukashenko is; we'll hit him tomorrow with missiles and drones.”



I remained… pic.twitter.com/TegQTPLNPB — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Il presidente bielorusso si è inoltre detto fondamentalmente scettico nei confronti delle soluzioni militari. Né nella guerra in Ucraina né nel conflitto tra Israele e Iran esisterebbe una via d’uscita militare.

Le questioni in sospeso potrebbero essere risolte solo al tavolo dei negoziati.

Allo stesso tempo, Lukashenko ha ribadito la sua precedente posizione, secondo cui la Russia sta avanzando lentamente sul campo di battaglia.

Le forze armate russe starebbero guadagnando terreno passo dopo passo, mentre l'Ucraina soffrirebbe soprattutto di carenza di personale. Tuttavia, nemmeno lui intravede più una vittoria rapida per Mosca.

Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui le tensioni lungo il confine tra Bielorussia e Ucraina stanno nuovamente aumentando. I rappresentanti militari ucraini avevano recentemente messo in guardia da possibili attività russe dal territorio bielorusso.

Lukashenko respinge tali timori e sottolinea che il suo Paese non vuole essere trascinato nella guerra.