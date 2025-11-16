  1. Clienti privati
Dopo le sanzioni Lukoil riduce il personale del trading petrolifero

SDA

16.11.2025 - 07:46

L'entrata della sede di Litasco e Lukoil a Ginevra.
L'entrata della sede di Litasco e Lukoil a Ginevra.
Keystone

L'attività di trading petrolifero della russa Lukoil PJSC ha iniziato a licenziare personale in tutto il mondo, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle sanzioni contro il colosso energetico con sede a Mosca.

Keystone-SDA

16.11.2025, 07:46

16.11.2025, 08:39

A Ginevra, Dubai e Singapore, il personale ha ricevuto offerte di cessazione del rapporto di lavoro e sta iniziando a firmare gli accordi, secondo persone a conoscenza della situazione. Le operazioni stanno cominciando a essere ridotte in almeno due sedi, hanno riferito le fonti.

La decisione di tagliare il personale è uno degli effetti finora più visibili delle sanzioni statunitensi contro Lukoil, annunciate a ottobre con una breve finestra prima della loro entrata in vigore, prevista per il 21 novembre.

Il braccio internazionale di trading della compagnia, Litasco, ha gestito circa 1,2 milioni di barili al giorno di greggio nel 2024, un volume all'incirca pari al consumo totale della Turchia.

