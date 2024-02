Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva Keystone

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato ad Addis Abeba che «quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, ma un genocidio» ed ha fatto riferimento alle azioni di Adolf Hitler contro gli ebrei.

«Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, esisteva. Quando Hitler decise di uccidere gli ebrei», ha detto durante la conferenza stampa che ha concluso il suo viaggio in Etiopia.

«Non è una guerra tra soldati e soldati. È una guerra tra un esercito altamente preparato e donne e bambini», ha continuato il leader progressista.

Le dichiarazioni di Lula sono arrivate in risposta a una domanda sulla decisione del suo governo di concedere nuovi contributi finanziari all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza ai rifugiati palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), nonostante alcuni suoi dipendenti siano stati accusati di aver aiutato Hamas a realizzare gli attacchi terroristici di ottobre in Israele.

«Se c'è stato un errore in quell'istituzione che raccoglie i soldi, bisogna scoprire chi ha commesso l'errore. Ma non vanno sospesi gli aiuti umanitari alle popolazioni che da decenni cercano di costruire il loro Stato», ha aggiunto il capo dello Stato brasiliano.

«Chi aiuterà a ricostruire quelle case che sono state distrutte? Chi ripagherà la vita di 30.000 persone già morte? Ci sono 170.000 feriti. Chi restituirà la vita ai bambini morti senza sapere perché stavano morendo? Questo non è abbastanza per turbare il senso umanitario dei leader politici del pianeta?», ha concluso Lula.

SDA