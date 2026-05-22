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Brasile Lula dice di temere che Trump voglia «prendersi l'Amazzonia»

SDA

22.5.2026 - 11:45

Lula ha invitato i brasiliani a prendersi cura del Paese.
Lula ha invitato i brasiliani a prendersi cura del Paese.
Keystone

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha paventato la possibilità che il suo omologo statunitense, Donald Trump, possa considerare l'invasione dell'Amazzonia.

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:45

22.05.2026, 12:10

Nel suo discorso, Lula ha affermato di non volere una «guerra» con la principale potenza militare mondiale e di volere invece mantenere un buon rapporto con il leader repubblicano.

«Dopo che Trump ha detto che la Groenlandia è sua, che il Canada è suo, che Panama è sua, perché non dovrebbe dire che anche l'Amazzonia è sua?», si è chiesto il leader progressista. «Quindi noi brasiliani dovremo prenderci cura di questo Paese, perché se non lo facciamo, un giorno un pazzo potrebbe volerlo conquistare», ha aggiunto Lula durante una visita nello Stato di Espírito Santo.

Nel 2025, l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato un piano per «recuperare» il Canale di Panama, amministrato da Washington fino al 1999, ha definito il Canada il «51esimo Stato americano» (anche se, pochi giorni fa, ha detto lo stesso a proposito del Venezuela) e ha iniziato quest'anno con minacce di invasione e annessione della Groenlandia, territorio semi-autonomo della Danimarca.

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