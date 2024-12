Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva Keystone

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva è stato dimesso dall'ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, dove si trovava dallo scorso lunedì a seguito di un ricovero d'urgenza per ridurre un ematoma cerebrale.

Keystone-SDA, pv SDA

Lo riferiscono i medici personali di Lula, Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho in una conferenza stampa.

«Considerato il quadro clinico e il recupero del paziente, molto migliore delle previsioni, per la felicità mia e di tutta l'equipe medica, il presidente è stato dimesso», ha detto Germoglio.

Dal canto suo Kalil ha informato che il presidente continuerà a essere monitorato nei prossimi giorni e resterà a San Paolo almeno fino a giovedì quando sono previsti nuovi esami per valutare la sua condizione di salute.

Una volta a Brasilia, Lula dovrà comunque rimanere in convalescenza. Non potrà effettuare attività fisiche per almeno 15 giorni e non potrà affrontare viaggi internazionali. Gli saranno permesse tuttavia passeggiate e voli brevi.

Il capo dello stato lascia l'ospedale dopo esser stato sottoposto a due interventi chirurgici al cervello tra lunedì e giovedì per arrestare un'emorragia cerebrale causata da una caduta in casa lo scorso 19 ottobre.