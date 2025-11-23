  1. Clienti privati
USA e Venezuela Lula si dice «preoccupato per l'escalation militare nei Caraibi»

SDA

23.11.2025 - 16:18

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (foto d'archivio)
Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente brasiliano Lula si è detto «molto preoccupato» per la presenza militare statunitense nel Mar dei Caraibi, vicino al Venezuela, aggiungendo che intende discuterne con il suo omologo americano, Donald Trump.

23.11.2025, 16:25

Gli Stati Uniti hanno schierato la più grande portaerei del mondo, accompagnata da una flotta di navi da guerra e aerei da combattimento, nei Caraibi per condurre operazioni antidroga, che il presidente venezuelano Nicolás Maduro denuncia come una «minaccia» volta a rovesciarlo.

«Penso che non ci sia motivo di fare una guerra ora», ha detto Lula ai giornalisti a Johannesburg dopo il vertice del G20. «Non ripetiamo l'errore commesso nella guerra tra Russia e Ucraina. Una volta sparato un colpo, è difficile prevedere come andrà a finire», ha avvertito, sottolineando che il suo Paese confina con il Venezuela. «È importante cercare di trovare una soluzione prima che si verifichi».

