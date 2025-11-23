Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (foto d'archivio) Keystone

Il presidente brasiliano Lula si è detto «molto preoccupato» per la presenza militare statunitense nel Mar dei Caraibi, vicino al Venezuela, aggiungendo che intende discuterne con il suo omologo americano, Donald Trump.

Gli Stati Uniti hanno schierato la più grande portaerei del mondo, accompagnata da una flotta di navi da guerra e aerei da combattimento, nei Caraibi per condurre operazioni antidroga, che il presidente venezuelano Nicolás Maduro denuncia come una «minaccia» volta a rovesciarlo.

«Penso che non ci sia motivo di fare una guerra ora», ha detto Lula ai giornalisti a Johannesburg dopo il vertice del G20. «Non ripetiamo l'errore commesso nella guerra tra Russia e Ucraina. Una volta sparato un colpo, è difficile prevedere come andrà a finire», ha avvertito, sottolineando che il suo Paese confina con il Venezuela. «È importante cercare di trovare una soluzione prima che si verifichi».