Il luogo dei fatti a Vancouver KEYSTONE

Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, che ha arrestato subito il conducente del SUV, che è un 30enne residente in città. Molti account mostrano un breve video dove appare un uomo dai tratti asiatici fermato dagli agenti.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riferito dalla polizia, citata dall'agenzia canadese Canadian Press, il guidatore ha «investito la folla» durante il festival di strada all'incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street, poco dopo le 20:00 locali di sabato. In quel momento si stava svolgendo il festival del 'Giorno di Lapu Lapu', organizzato dalla comunità filippina, nel quartiere South Vancouver.

Video pubblicati sui social mostrano vittime e detriti sparsi lungo un ampio tratto di strada fiancheggiato da camion che vendevano street food, con almeno sette persone immobili a terra. In alcune foto scattate sulla scena si vede un suv nero con la parte anteriore accartocciata.

Il sindaco di Vancouver, Ken Sim, ha dichiarato in un comunicato di essere «scioccato e profondamente addolorato» per quello che ha definito un «incidente orribile» al festival. «I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti e con la comunità filippina di Vancouver in questo momento incredibilmente difficile,» ha detto.

Anche il premier della British Columbia, David Eby, ha scritto sui social media di essere «scioccato e con il cuore spezzato» nell'apprendere delle vite perse e dei feriti al festival.

Il Giorno di Lapu Lapu prende il nome da un combattente indigeno della resistenza delle Filippine che lottò contro la colonizzazione spagnola nel XVI secolo.