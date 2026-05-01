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Macedonia del Nord L'attacco alla sinagoga di Skopie era legato a ISIS

SDA

1.5.2026 - 17:15

C'era lo Stato islamico all'origine del rogo appiccato alla Sinagoga di Skopje.
C'era lo Stato islamico all'origine del rogo appiccato alla Sinagoga di Skopje.
Keystone

L'attacco sferrato ad aprile contro la principale sinagoga di Skopie, nella Macedonia del Nord, era legato all'organizzazione terroristica Stato Islamico (ISIS).

Keystone-SDA

01.05.2026, 17:15

01.05.2026, 17:42

Lo hanno annunciato venerdì i servizi di intelligence del Paese. Ignoti avevano tentato di appiccare il fuoco all'edificio.

L'attacco del 12 aprile, il giorno della Pasqua ortodossa, non aveva causato vittime, ma l'ingresso dell'edificio era rimasto danneggiato.

L'Agenzia per la sicurezza nazionale ha dichiarato di aver effettuato perquisizioni e arrestato sette persone sospettate di «appartenere a un gruppo radicale ideologicamente legato alla rete internazionale dello Stato Islamico».

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