Machado: «Ho consegnato la medaglia del mio premio Nobel a Trump». Lui: «Grazie Maria»

Machado dopo la sua visita alla Casa Bianca. Keystone

Maria Machado ha consegnato la medaglia del suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per l'impegno del tycoon «nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela».

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un incontro alla Casa Bianca l'oppositrice venezuelana Maria Machado ha consegnato la medaglia del suo premio Nobel per la pace a Donald Trump il quale l'ha ringraziata sui social.

Il Nobel Peace Center fa sapere che i vincitori possono disporre a loro piacimento della medaglia d'oro associata al premio, ma ha aggiunto che: «Una medaglia può cambiare di mano, ma non il titolo di un vincitore».

Machado: «C'è bisogno di democrazia», ma Trump frena: «Niente elezioni». Poco dopo l'arresto del dittatore Maduro, giova ricordare, aveva detto che secondo lui la leader dell'opposizione non era in grado di governare il Paese sudamericano.

Giovedì mattina le forze americane hanno sequestrato un'altra petroliera soggetta a sanzioni nei Caraibi, la sesta in poche settimane.

Gli Stati Uniti hanno finalizzato la prima vendita di petrolio da quando hanno preso il controllo del settore. La transazione ha fruttato 500 milioni di dollari. Mostra di più

Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News.

«Duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolívar una medaglia con il volto di George Washington. Bolivar conservò quella medaglia per il resto della sua vita», ha dichiarato Machado, aggiungendo di aver raccontato questa storia al presidente americano.

«Duecento anni dopo, il popolo di Bolivar restituisce all'erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del premio Nobel per la pace, come riconoscimento per il suo impegno straordinario a favore della nostra libertà», ha affermato.

«È stato per me un grande onore incontrare oggi María Corina Machado, del Venezuela. È una donna straordinaria che ha affrontato tante difficoltà. María mi ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto. Grazie, María!», ha scritto su Truth Trump, , che ambisce apertamente a questo riconoscimento.

L'accademia del Nobel cosa dice?

All'inizio della giornata, l'oppositrice venezuelana aveva annunciato di aver «regalato» la medaglia del suo premio Nobel a Donald Trump, che la tiene lontana dalla sua strategia per il Venezuela.

«Se lo merita. È stato un momento molto emozionante», ha dichiarato durante un'intervista al canale americano Fox News.

Il Nobel Peace Center, museo situato a Oslo, ha opportunamente sottolineato giovedì su X che i vincitori possono disporre a loro piacimento della medaglia d'oro associata al premio.

Ma ha aggiunto: «Una medaglia può cambiare di mano, ma non il titolo di un vincitore».

«Non è qualificata per governare il Venezuela»

Il pranzo tra Donald Trump e Maria Corina Machado, presentato dalla parte americana più come un incontro di cortesia che altro, si è svolto senza l'accesso della stampa.

Poco dopo la cattura di Nicolas Maduro, ora detenuto negli Stati Uniti, il presidente americano aveva ritenuto che la signora Machado, che aveva lasciato clandestinamente il Venezuela a dicembre per ricevere il Nobel, non fosse qualificata per governare il Paese.

Machado: «C'è bisogno di democrazia», ma Trump frena: «Niente elezioni»

È arrivata alla Casa Bianca poco dopo le 12:00 locali (le 18:00 in Svizzera) e se n'è andata intorno alle 14:30.

«Gli ho assicurato che i venezuelani vogliono vivere liberi, con dignità e giustizia», ha aggiunto l'oppositrice. «Per questo è necessaria la democrazia», ha aggiunto.

Donald Trump esclude per il momento l'organizzazione di elezioni e preferisce «dettare» fino a nuovo ordine le decisioni del gruppo dirigente rimasto al potere a Caracas dopo la cattura del presidente destituito da parte delle forze speciali americane.

Maria Corina Machado «è davvero una voce straordinaria e coraggiosa per molti venezuelani», ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, mentre la riunione era ancora in corso.

Mercoledì il presidente americano ha avuto una «lunga conversazione» con la presidente ad interim del Paese latinoamericano, Delcy Rodriguez.

Ha avuto solo parole di elogio per l'ex vicepresidente del leader deposto, una «persona formidabile», secondo lui. Giovedì Delcy Rodriguez ha parlato di una «riforma parziale» della legge sul petrolio, la principale risorsa del Paese, di cui Washington intende controllare l'estrazione e la commercializzazione.

Le mani statunitensi sul petrolio venezuelano

Giovedì mattina le forze americane hanno inoltre sequestrato un'altra petroliera soggetta a sanzioni nei Caraibi, la sesta in poche settimane.

Gli Stati Uniti hanno anche finalizzato una vendita di petrolio venezuelano, la prima dalla ripresa del controllo del settore, per un importo di 500 milioni di dollari.

Per raggiungere il suo obiettivo, Donald Trump dovrà anche convincere le multinazionali petrolifere, alcune delle quali sono caute o addirittura francamente riluttanti, a investire massicciamente nelle infrastrutture venezuelane, che versano in cattive condizioni.

Il Paese dispone delle maggiori riserve al mondo con 303.221 milioni di barili, secondo l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), davanti all'Arabia Saudita (267.200 milioni) e all'Iran.

Ma, anni di cattiva gestione e corruzione hanno fatto crollare la produzione da un picco di oltre 3 milioni di barili al giorno (bpd) a un minimo storico di poco più di 350.000 bpd nel 2020.

Il governo ha compiuto sforzi per invertire la tendenza e raggiungere i 930.000 bpd nel 2025, secondo l'OPEC. Secondo le autorità, la produzione attuale sarebbe di circa 1,2 milioni di bpd.