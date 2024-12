Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dalla sua elezione sabato a Parigi sotto gli auspici del presidente francese Emmanuel Macron, poco prima della riapertura della cattedrale di Notre-Dame.

Trump e Zelensky si sono stretti a lungo la mano, poi i tre uomini hanno posato, con aria seria, davanti ai fotografi in un salone dell'Eliseo. KEYSTONE

ATS

Trump, che sta compiendo il suo primo viaggio all'estero in Francia dalla sua elezione il 5 novembre, è arrivato da solo all'Eliseo intorno alle 16.45.

Meno di un'ora dopo, il signor Zelensky è salito sulla ghiaia del cortile del palazzo presidenziale per questo incontro trilaterale «deciso un po' all'ultimo momento», secondo una fonte diplomatica francese.

Trump e Zelensky si sono stretti a lungo la mano, poi i tre uomini hanno posato, con aria seria, davanti ai fotografi in una sala dell'Eliseo, prima di iniziare le loro discussioni a porte chiuse.

Questo incontro è di importanza cruciale per Volodymyr Zelensky, che ha avuto solo una breve conversazione telefonica con Donald Trump dalla sua elezione all'inizio di novembre.

Il futuro presidente americano ha più volte dichiarato di voler prendere fortemente le distanze dalla politica di massiccio sostegno a Kiev guidata da Joe Biden nella guerra provocata dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Situazione «risolta in 24 ore»

Molto critico nei confronti dei miliardi di dollari di aiuti sbloccati dagli Stati Uniti per sostenere militarmente l'Ucraina di fronte all'invasione russa, Trump ha promesso di risolvere la guerra in Ucraina «in 24 ore», senza specificare come.

Kiev, da parte sua, vuole affrontare qualsiasi negoziato di pace con la Russia da una posizione di forza e con sufficienti garanzie di sicurezza.

Tuttavia, diversi Paesi della Nato, guidati dagli Stati Uniti, sono riluttanti a invitare l'Ucraina a entrare nell'Alleanza Atlantica, come richiesto da Kiev.

Al suo arrivo all'Eliseo, Trump ha sottolineato le sue «eccellenti relazioni» con il presidente francese, con il quale ha scambiato calorose strette di mano sui gradini del palazzo presidenziale, davanti alla Guardia Repubblicana in piena regalia.

«Bentornato», ha detto Emmanuel Macron, che è all'Eliseo dal 2017 e che aveva già trascorso un lungo periodo con Trump durante il primo mandato presidenziale di quest'ultimo, dal 2017 al 2021.

Trump: «Un mondo un po' pazzo»

«Il mondo sembra essere un po' impazzito in questo momento, ed è di questo che parleremo», ha commentato inoltre Donald Trump.

Oltre alla guerra in Ucraina, da quando la Russia ha invaso il Paese nel febbraio 2022, gli eventi sono in fermento in Medio Oriente, tra il fragile cessate il fuoco in vigore in Libano dal 27 novembre, la continua offensiva israeliana a Gaza e l'offensiva dei ribelli che minaccia il potere del presidente Assad in Siria.

Siria? «Gli USA non devono immischiarsi»

Prima di arrivare all'Eliseo, Donald Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social che gli Stati Uniti non devono «immischiarsi» nella situazione in Siria, in un momento in cui i gruppi ribelli dicono di iniziare a circondare la capitale Damasco.

«La Siria è un pasticcio, ma non è nostra amica e gli Stati Uniti non dovrebbero averci nulla a che fare. Non è la nostra battaglia. Lasciamo che (la situazione) si sviluppi. Non lasciamoci coinvolgere», ha scritto il futuro presidente americano, giunto a Parigi accompagnato da Steve Witkoff, suo inviato speciale per il Medio Oriente, e dal suo consigliere per il Medio Oriente Massad Boulos.

SDA