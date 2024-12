Macron e i sauditi presiederanno una conferenza per lo Stato palestinese

Il principe saudita Mohammed bin Salman assieme al presidente francese Emmanuel Macron Keystone

Francia e Arabia Saudita co-presiederanno una conferenza sulla creazione di uno Stato palestinese nel giugno 2025. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in visita a Riad.

SDA

Macron ha in seguito respinto con forza le richieste di dimissioni invocate da alcuni membri dell'opposizione. ''Fantapolitica'', ha replicato il presidente, assicurando che non ha mai pensato nemmeno un secondo di lasciare l'Eliseo prima della fine del mandato nel 2027.

''Non ha senso, dire queste cose non è all'altezza. Sono stato eletto due volte dal popolo francese», ha dichiarato ribadendo di voler restare ''fino all'ultimo secondo'' al suo posto per ''essere utile al Paese''. Il presidente francese ha pure affermato di «non poter credere al voto di sfiducia» domani contro il governo di Michel Barnier.

«Non posso credere che Rn vada a votare la mozione di sfiducia del Nuovo Fronte Popolare che nelle motivazioni insulta i suoi elettori e denuncia il suo programma. Sarebbe un voto di un cinismo insostenibile», ha detto.

Macron ha lanciato anche un appello a ''non spaventare la gente'', evocando il rischio di crisi finanziaria in caso di caduta del governo in Francia. ''La Francia è un Paese ricco, solido'', ha aggiunto.

