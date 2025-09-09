Il nuovo primo ministro francese, Sebastien Lecornu KEYSTONE

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha scelto Sébastien Lecornu, ministro della Difesa, 39 anni, un suo fedelissimo, come nuovo premier, successore di François Bayrou. Lo si è appreso da un comunicato dell'Eliseo.

Keystone-SDA SDA

Macron è stato costretto a nominare il quinto primo ministro in meno di due anni dopo che il parlamento ha destituito François Bayrou, nove mesi dopo la sua nomina, a causa dei suoi piani per contenere il debito pubblico in forte aumento.

La priorità immediata di Sébastien Lecornu sarà quella di raggiungere un consenso sul bilancio per il 2026, un compito che si è rivelato fatale per Bayrou, che aveva spinto per un taglio aggressivo della spesa pubblica al fine di contenere un deficit pari a quasi il doppio del tetto massimo dell'UE del 3% del PIL.

La nomina di Sébastien Lecornu è stata disposta con «l'incarico di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento in vista dell'adozione di una finanziaria per la Nazione e della costruzione di accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi».

Secondo il comunicato diffuso dall'Eliseo, soltanto «dopo queste discussioni, spetterà al nuovo primo ministro proporre un governo al presidente».

Passaggio di consegne domani alle 12

Si è intanto appreso che il passaggio di consegne tra il premier uscente, Francois Bayrou, e quello appena incaricato, Sébastien Lecornu, è previsto per domani alle ore dodici.

La cerimonia si svolgerà a Palazzo Matignon, storica sede del primo ministro a Parigi.

La mossa di Macron

Affidando l'incarico a Lecornu, il presidente rischia di alienarsi il sostegno del Partito Socialista di centro-sinistra, lasciando lui e il suo governo dipendenti dal sostegno in parlamento del Rassemblement National, il partito di estrema destra di Marine Le Pen.