  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Caduta del governo Francia: Macron nominerà il successore di Bayrou «nei prossimi giorni»

SDA

8.9.2025 - 19:48

Il presidente francese Emmanuel Macron in una foto d'archivio.
Il presidente francese Emmanuel Macron in una foto d'archivio.
ats

Emmanuel Macron «prende atto» della caduta del governo di François Bayrou, rovesciato dall'Assemblea nazionale, e «nominerà un nuovo primo ministro nei prossimi giorni», ha annunciato l'Eliseo in un comunicato lunedì sera.

Keystone-SDA

08.09.2025, 19:48

08.09.2025, 21:54

«Il Presidente della Repubblica prende atto del risultato del voto dei deputati ai sensi dell'articolo 49-1 della Costituzione. Martedì riceverà il Primo Ministro François Bayrou per accettare le dimissioni del suo governo», ha dichiarato la Presidenza, senza fornire ulteriori dettagli.

Francia. Cade il governo Bayrou: l'Assemblée Nationale nega la fiducia

FranciaCade il governo Bayrou: l'Assemblée Nationale nega la fiducia

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Primo caso accertato di un lupo ibrido in Ticino
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Altre notizie

Elezioni. In Norvegia avanti i laburisti, la destra avanza ma non sfonda

ElezioniIn Norvegia avanti i laburisti, la destra avanza ma non sfonda

Medio Oriente. Sangue a Gerusalemme: 6 morti nell'attentato a un bus. Netanyahu infuriato, mentre continua a bombardare la Striscia

Medio OrienteSangue a Gerusalemme: 6 morti nell'attentato a un bus. Netanyahu infuriato, mentre continua a bombardare la Striscia

Interviene anche Parmelin. Il Consiglio degli Stati discute di Gaza, Sommaruga: «È in corso un genocidio»

Interviene anche ParmelinIl Consiglio degli Stati discute di Gaza, Sommaruga: «È in corso un genocidio»