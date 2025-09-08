Caduta del governoFrancia: Macron nominerà il successore di Bayrou «nei prossimi giorni»
SDA
8.9.2025 - 19:48
Emmanuel Macron «prende atto» della caduta del governo di François Bayrou, rovesciato dall'Assemblea nazionale, e «nominerà un nuovo primo ministro nei prossimi giorni», ha annunciato l'Eliseo in un comunicato lunedì sera.
Keystone-SDA
«Il Presidente della Repubblica prende atto del risultato del voto dei deputati ai sensi dell'articolo 49-1 della Costituzione. Martedì riceverà il Primo Ministro François Bayrou per accettare le dimissioni del suo governo», ha dichiarato la Presidenza, senza fornire ulteriori dettagli.