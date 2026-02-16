  1. Clienti privati
Francia Macron omaggia la memoria di Navalny: «La sua morte è stata premeditata»

SDA

16.2.2026 - 10:10

Il presidente francese Emmanuel Macron
Il presidente francese Emmanuel Macron
Keystone

«Due anni fa, il mondo ha appreso della morte di Alexei Navalny. Rendo omaggio alla sua memoria». Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.

Keystone-SDA

16.02.2026, 10:10

16.02.2026, 10:16

«Allora dissi che, secondo me, la sua morte diceva tutto sulla debolezza del Cremlino e sulla sua paura di qualsiasi avversario. Ora è chiaro che questa morte è stata premeditata – aggiunge –. La verità prevale sempre, mentre aspettiamo che la giustizia faccia lo stesso».

Dal canto suo, la madre di Alexei Navalny, Lyudmila, ha chiesto oggi di fare piena luce sulla morte del figlio, deponendo fiori sulla sua tomba nel cimitero Borisovo di Mosca nel secondo anniversario del decesso avvenuto in una colonia penale.

«I mandanti sono noti a tutto il mondo, ma noi vogliamo conoscere tutti coloro che hanno partecipato a questo», ha detto Lyudmila, citata dal canale televisivo dell'opposizione Dozhd.

Nel frattempo, alcune decine di persone, tra le quali diplomatici delle ambasciate europee, si sono radunate stamane al cimitero Borisovo, alla periferia di Mosca, per deporre fiori sulla tomba dell'oppositore nel secondo anniversario della sua morte. Lo hanno riferito testimoni sul posto, tra i quali gli stessi diplomatici. Per prime si sono recate sulla tomba la madre di Navalny, Lyudmila, e Alla Abrosimova, la madre della vedova dell'oppositore, Yulia.

Secondo i media dell'opposizione, analoghi omaggi sono avvenuti in altre città russe, tra le quali San Pietroburgo e Novosibirsk, dove fiori sono stati deposti da qualche cittadino sui memoriali dedicati alle vittime della repressione politica.

Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Spunta una nuova truffa con Twint: ecco cos'è successo al carnevale vallesano
Per ristrutturare il Constellation Moretti ha ricevuto soldi dal giro della prostituzione
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
La tennista Jennifer Brady: «Ho dovuto fare un trapianto da un cadavere»

Medio Oriente. I pasdaran cominciano esercitazioni nello stretto di Hormuz

Medio OrienteI pasdaran cominciano esercitazioni nello stretto di Hormuz

Accordo sulla cooperazione. Rubio a Budapest: «Nuova era d'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria»

Accordo sulla cooperazioneRubio a Budapest: «Nuova era d'oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Ungheria»

Politica. Berlino: «La Francia spende troppo poco per la Difesa»

PoliticaBerlino: «La Francia spende troppo poco per la Difesa»