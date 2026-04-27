  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Macron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran per lo di stretto di Hormuz»

SDA

27.4.2026 - 19:10

Il presidente francese Emmanuel Macron (foto d'archivio)
Il presidente francese Emmanuel Macron (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato oggi che contatterà le autorità iraniane per «affrontare il problema» dell'aumento dei prezzi del carburante «alla radice» e provare a ottenere la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Keystone-SDA

27.04.2026, 19:10

27.04.2026, 19:25

«La causa del problema – ha detto il presidente parlando nel corso di una visita ad Andorra – è che oggi c'è questo blocco e lo stretto di Hormuz è chiuso. Quindi, bisogna affrontare il problema alla radice, consentire alle cose di rimettersi in moto».

Macron ha anticipato che parlerà «con le autorità iraniane» fin dalla conclusione della visita ad Andorra, sperando di «convincere» le parti in causa «nelle prossime ore».

«È importante poter riaprire da una parte e dall'altra il traffico per consentire al gas, al petrolio, ai fertilizzanti, alle merci di poter passare lo stretto», perché il blocco «ha impatto sull'economia mondiale», ha aggiunto.

Quanto alla guerra in Medio Oriente e alle conseguenze sul prezzo dei carburanti in Francia, il presidente ha dichiarato che il governo sta facendo «il massimo», ed ha garantito che lo stato è «al fianco» dei francesi che subiscono prezzi che «pesano».

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Confermato l'avvelenamento da ricina per mamma e figlia di Campobasso, l'indagine prosegue
Paura in mare in Salento, uno squalo attacca una barca di pescatori
Ecco il retroscena delle nozze tra i principi Kate e William che fece tremare il palazzo
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra

Altre notizie

Medio Oriente. La nuova proposta di Teheran ai mediatori pachistani, mentre Araghchi vede Putin in Russia

Medio OrienteLa nuova proposta di Teheran ai mediatori pachistani, mentre Araghchi vede Putin in Russia

Ticker Medio Oriente. Macron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran» - Araghchi: «Le richieste eccessive degli USA hanno fatto fallire negoziati»

Ticker Medio OrienteMacron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran» - Araghchi: «Le richieste eccessive degli USA hanno fatto fallire negoziati»

L'attentatore ha aggirato i controlli. La tecnologia ha fallito durante l'attacco alla cena di gala a Washington?

L'attentatore ha aggirato i controlliLa tecnologia ha fallito durante l'attacco alla cena di gala a Washington?