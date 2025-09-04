  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coalizione volenterosi Macron: «Per Kiev robuste garanzie di sicurezza»

SDA

4.9.2025 - 11:31

Il presidente francese Emmanuel Macron (a destra) accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo al vertice della Coalizione dei volenterosi all'Eliseo
Il presidente francese Emmanuel Macron (a destra) accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo al vertice della Coalizione dei volenterosi all'Eliseo
Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto il vertice della Coalizione dei volenterosi all'Eliseo, con la partecipazione di 35 leader mondiali, alcuni presenti, altri collegati in videoconferenza.

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:31

04.09.2025, 12:21

«Questa riunione ci consentirà di finalizzare delle garanzie di sicurezza robuste per l'Ucraina», le sue prime parole in apertura.

I «volenterosi» per l'Ucraina sanciranno – come ha detto ieri sera lo stesso Macron ricevendo Volodymyr Zelensky – che sono «pronti» per la forniture delle garanzie nel caso di una tregua tra Mosca e Kiev.

Guerra in Ucraina. Putin sfida Zelensky: «È pronto a vedermi? Allora venga a Mosca»

Guerra in UcrainaPutin sfida Zelensky: «È pronto a vedermi? Allora venga a Mosca»

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

Altre notizie

Il giorno dopo la parata. Il presidente cinese Xi Jinping incontra il leader nordcoreano Kim Jong-un

Il giorno dopo la parataIl presidente cinese Xi Jinping incontra il leader nordcoreano Kim Jong-un

Nella regione di Kunar. Sisma in Afghanistan, il bilancio sale a oltre 2200 morti

Nella regione di KunarSisma in Afghanistan, il bilancio sale a oltre 2200 morti

Cina-Usa. Cina: «L'accusa di cospirazione? Noi abbiamo rapporti con tutti»

Cina-UsaCina: «L'accusa di cospirazione? Noi abbiamo rapporti con tutti»