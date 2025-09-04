Il presidente francese Emmanuel Macron (a destra) accoglie il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo al vertice della Coalizione dei volenterosi all'Eliseo Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto il vertice della Coalizione dei volenterosi all'Eliseo, con la partecipazione di 35 leader mondiali, alcuni presenti, altri collegati in videoconferenza.

Keystone-SDA SDA

«Questa riunione ci consentirà di finalizzare delle garanzie di sicurezza robuste per l'Ucraina», le sue prime parole in apertura.

I «volenterosi» per l'Ucraina sanciranno – come ha detto ieri sera lo stesso Macron ricevendo Volodymyr Zelensky – che sono «pronti» per la forniture delle garanzie nel caso di una tregua tra Mosca e Kiev.