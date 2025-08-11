L'inquilino dell'Eliseo propone una missione di stabilizzazione sotto mandato dell'Onu. Keystone

«L'annuncio da parte del governo israeliano di un'espansione della sua operazione a Gaza e nei campi di Mawasi e di una ri-occupazione da parte di Israele rappresenta un disastro annunciato di una gravità senza precedenti e una fuga in avanti nella guerra permanente».

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, citato da fonti dell'Eliseo. Parigi propone «una missione di stabilizzazione sotto mandato dell'Onu, che consentirà di mettere in sicurezza la striscia di Gaza, proteggere le popolazioni civili e garantire sostegno ad una governance palestinese», ha detto ancora Macron.

Denunciando la decisione del governo israeliano, Macron sottolinea che «gli ostaggi e le popolazioni di Gaza continueranno ad essere le prime vittime di questa strategia. Bisogna mettere fine ora a questa guerra con una tregua permanente», ha aggiunto il capo dello Stato francese.

«La Francia – ha continuato – vuole agire per la sicurezza di Israele, la liberazione degli ostaggi, la ripresa delle azioni umanitarie e il sostegno alle popolazioni palestinesi».

La «missione di stabilizzazione» proposta dal presidente francese, punta a una governance palestinese come «unica soluzione per rispondere ai bisogni delle popolazioni di Gaza e condurre operazioni di disarmo e di smilitarizzazione di Hamas.

È la stessa proposta che abbiamo avanzato a New York con i nostri partner alla conferenza di luglio – ha insistito Macron – ed è la priorità».

«No a un'operazione militare israeliana»

«No a un'operazione militare israeliana – ha sottolineato il presidente – Sì a una coalizione internazionale sotto mandato Onu per lottare contro il terrorismo, stabilizzare Gaza e sostenere le sue popolazioni, costruendo una governance di pace e stabilità. Noi ne abbiamo posto le sole basi credibili con l'Arabia Saudita a New York, ottenendo per la prima volta un appello unanime da parte dei protagonisti della regione al disarmo di Hamas e alla liberazione degli ostaggi».

«Il Consiglio di sicurezza – secondo Macron – deve lavorare adesso per mettere in piedi questa missione e dotarla di un mandato. Ho chiesto ai miei collaboratori di lavorarci senza indugio insieme con i nostri partner. Si tratta dell'unica via credibile per uscire da una situazione inaccettabile per le famiglie di ostaggi e per gli abitanti di Gaza. È l'unica via credibile per cominciare ad uscire dalla guerra permanente e ricostruire la pace e la sicurezza per tutti».