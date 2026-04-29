Il presidente francese ha commentato la battuta di re Carlo III. Keystone

«Sarebbe chic». Con queste poche parole, affidate a un retweet su X, il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto alle frasi scherzose pronunciate da re Carlo durante la cena di Stato a Washington.

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Replicando a quanto detto dal leader Usa Donald Trump, secondo cui «se non fosse per gli Stati Uniti, i Paesi europei parlerebbero tedesco», Carlo aveva infatti affermato che «se non fosse per noi (gli inglesi, ndr), parlereste francese», riferendosi alla contesa tra le potenze coloniali di Gran Bretagna e Francia prima dell'indipendenza degli Stati Uniti.