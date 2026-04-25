Il presidente francese Emmanuel Macron con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Keystone

«Vogliamo, e continuiamo a perseguire, un'Europa più forte, più sicura e più sovrana in termini di difesa e sicurezza, ma anche un'Europa più competitiva. Ciò significa anche un'Europa più forte economicamente e tecnologicamente. I due aspetti sono inseparabili». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa ad Atene con il premier greco, Kyriakos Mitsotakis.

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«La nostra profonda convinzione è che la nostra Europa debba accelerare in questa direzione, affermarsi come una vera potenza geopolitica – in termini di difesa e sicurezza, ma anche a livello industriale, agricolo, economico e tecnologico – e diventare molto più competitiva, investire di più e proteggere meglio la propria economia», ha sottolineato.

«Si tratta di guardare con lucidità a ciò che gli americani chiedono agli europei, a volte con toni gentili, a volte meno: occuparsi della propria sicurezza. Questo è il messaggio. Quando ci viene detto che dobbiamo fare la nostra parte, investire di più – ed è un messaggio che risale già a quasi dieci anni fa – oppure quando oggi veniamo un po' scossi da minacce, la lezione da trarre è chiara: non dobbiamo più essere dipendenti», ha aggiunto.

Solidarietà tra membri

«I nostri trattati europei contengono l'articolo 42, paragrafo 7, che prevede la solidarietà tra gli Stati membri, e non lascia spazio alla negoziazione», ha detto ancora dopo aver rinnovato l'accordo strategico di sicurezza e difesa tra Parigi e Atene.

«Abbiamo dimostrato che non sono parole vuote. All'inizio dello scorso marzo, Cipro è stata presa di mira da attacchi di Hezbollah. Siamo intervenuti e la decisione è stata presa immediatamente. Allo stesso modo, quando la Danimarca ha iniziato a essere minacciata, la situazione era diversa, ma c'erano degli avvertimenti e abbiamo reagito immediatamente. È un obbligo», ha evidenziato Macron.