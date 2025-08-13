Il presidente francese Emmanuel Macron durante la videoconferenza, assieme ad Antonio Costa, Presidente del Consiglio europeo, al ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot e al ministro della difesa francese Sebastien Lecornu. Keystone

«Il colloquio con Donald Trump ha consentito di chiarire le sue intenzioni e, per noi, di esprimere le nostre attese. La volontà americana è di ottenere una tregua».

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine delle riunioni con Volodymyr Zelensky e Donald Trump, in videoconferenza a due giorni dal vertice in Alaska fra i due leader sull'Ucraina.

«Noi – ha aggiunto Macron – vogliamo che tutto quello che riguarda l'Ucraina venga discusso con l'Ucraina».

Tra i punti chiave delle due riunioni in videoconferenza fra i leader europei e Donald Trump sulla guerra in Ucraina, si è parlato di questioni territoriali. «Le questioni territoriali che riguardano l'Ucraina – ha sottolineato Macron – saranno negoziate soltanto dal presidente ucraino, questa è la posizione che noi sosteniamo».

Macron ha fatto alcune dichiarazioni alla stampa al Fort de Bregancon, residenza estiva dei presidenti francesi nel sud del Paese.

«La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare in relazione alla sua presenza nell'Unione europea e nella Nato», ha dal canto suo detto Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con il cancelliere Friedrich Merz dopo l'incontro in teleconferenza.

Il presidente ucraino ha poi aggiunto: «Putin non vuole la pace, vuole occupare tutta l'Ucraina. Abbiamo bisogno di esercitare ulteriore pressione su Putin, con le sanzioni, perché ci sia un immediato cessate il fuoco».