Guerra Macron: «Gli USA vogliono ottenere la tregua in Ucraina»

SDA

13.8.2025 - 17:07

Il presidente francese Emmanuel Macron durante la videoconferenza, assieme ad Antonio Costa, Presidente del Consiglio europeo, al ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot e al ministro della difesa francese Sebastien Lecornu.
Keystone
Keystone

«Il colloquio con Donald Trump ha consentito di chiarire le sue intenzioni e, per noi, di esprimere le nostre attese. La volontà americana è di ottenere una tregua».

Keystone-SDA

13.08.2025, 17:07

13.08.2025, 17:09

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine delle riunioni con Volodymyr Zelensky e Donald Trump, in videoconferenza a due giorni dal vertice in Alaska fra i due leader sull'Ucraina.

«Noi – ha aggiunto Macron – vogliamo che tutto quello che riguarda l'Ucraina venga discusso con l'Ucraina».

Tra i punti chiave delle due riunioni in videoconferenza fra i leader europei e Donald Trump sulla guerra in Ucraina, si è parlato di questioni territoriali. «Le questioni territoriali che riguardano l'Ucraina – ha sottolineato Macron – saranno negoziate soltanto dal presidente ucraino, questa è la posizione che noi sosteniamo».

Macron ha fatto alcune dichiarazioni alla stampa al Fort de Bregancon, residenza estiva dei presidenti francesi nel sud del Paese.

«La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare in relazione alla sua presenza nell'Unione europea e nella Nato», ha dal canto suo detto Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con il cancelliere Friedrich Merz dopo l'incontro in teleconferenza.

Il presidente ucraino ha poi aggiunto: «Putin non vuole la pace, vuole occupare tutta l'Ucraina. Abbiamo bisogno di esercitare ulteriore pressione su Putin, con le sanzioni, perché ci sia un immediato cessate il fuoco».

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I'm back (almost)»
Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

Guerra in Ucraina. Mosca prepara l'offensiva, ma Zelensky resiste: «Escludo il nostro ritiro dal Donbass»

Guerra in UcrainaMosca prepara l'offensiva, ma Zelensky resiste: «Escludo il nostro ritiro dal Donbass»

Non solo guerra. Ecco cosa sappiamo finora del summit in Alaska tra Putin e Trump

Non solo guerraEcco cosa sappiamo finora del summit in Alaska tra Putin e Trump

Guerra. I leader dell'UE: «Mandare avanti gli aiuti a Kiev e le sanzioni a Mosca»

GuerraI leader dell'UE: «Mandare avanti gli aiuti a Kiev e le sanzioni a Mosca»

Nuova tragedia. Barca con a bordo migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Nuova tragediaBarca con a bordo migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Clima torrido e secco. Decine di incendi in vari paesi dei Balcani a causa del caldo torrido

Clima torrido e seccoDecine di incendi in vari paesi dei Balcani a causa del caldo torrido

Corea del Sud. Arrestata per corruzione la ex first lady Kim Keon-hee

Corea del SudArrestata per corruzione la ex first lady Kim Keon-hee