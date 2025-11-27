L'unico modo per evitare il pericolo è prepararsi, ha detto Emmanuel Macron. Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un servizio nazionale volontario e «puramente militare» di dieci mesi a partire dall'estate 2026, specificando che i volontari serviranno «esclusivamente sul territorio nazionale».

Keystone-SDA SDA

«Un nuovo servizio nazionale sarà istituito gradualmente a partire dalla prossima estate», ha affermato il capo dello Stato durante una visita alla 27a Brigata di Fanteria di Montagna a Varces, nell'Isère. «Il nucleo sarà composto da giovani di 18 e 19 anni» e coinvolgerà 3.000 persone nell'estate 2026, prima di raggiungere l'obiettivo di 10.000 nel 2030 e 50.000 all'anno il 2035.

Macron ha dichiarato che «l'unico modo» per evitare il «pericolo» è «prepararsi» piuttosto che alimentare la «paura», annunciando la creazione di un servizio nazionale volontario e «puramente militare» nel contesto della minaccia russa.

«In questo mondo incerto, dove la forza fa il diritto e la guerra è una realtà presente, la nostra nazione non ha il diritto di temere, farsi prendere dal panico, essere impreparata o divisa», ha dichiarato il presidente durante una visita alla 27a Brigata di Fanteria da Montagna (BIM) a Varces, nell'Isère. «La paura, inoltre, non previene mai il pericolo. L'unico modo per evitarlo è prepararsi», ha aggiunto, spiegando che «questo è ciò che le nostre forze armate fanno ogni giorno».