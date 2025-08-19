  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Macron: «Vertice Putin-Zelensky in un Paese neutrale, propongo Ginevra»

SDA

19.8.2025 - 09:35

Il presidente francese Emmanuel Macron auspica che il vertice si tenga a Ginevra
Keystone

«Sarà in un Paese neutrale, forse in Svizzera – sto spingendo per Ginevra – o in un altro Paese».

Keystone-SDA

19.08.2025, 09:35

Lo ha dichiarato a TF1 il presidente francese Emmanuel Macron, rivelando i suoi suggerimenti per la sede del vertice di pace tra Volodymr Zelensky e Vladimir Putin, dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca con Donald Trump.

«L'ultima volta che ci sono stati colloqui bilaterali, si sono svolti a Istanbul», ha ricordato il capo dell'Eliseo, respingendo la possibilità – suggerita da un giornalista – di tenere l'incontro a Parigi, «come nel 2019».

