Il presidente francese Emmanuel Macron auspica che il vertice si tenga a Ginevra Keystone

«Sarà in un Paese neutrale, forse in Svizzera – sto spingendo per Ginevra – o in un altro Paese».

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato a TF1 il presidente francese Emmanuel Macron, rivelando i suoi suggerimenti per la sede del vertice di pace tra Volodymr Zelensky e Vladimir Putin, dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca con Donald Trump.

«L'ultima volta che ci sono stati colloqui bilaterali, si sono svolti a Istanbul», ha ricordato il capo dell'Eliseo, respingendo la possibilità – suggerita da un giornalista – di tenere l'incontro a Parigi, «come nel 2019».