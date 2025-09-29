Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina scioglie Governo Keystone

Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in tutto il paese dell'Oceano Indiano.

«Ho deciso di revocare le funzioni di Primo Ministro e di Governo. In attesa della formazione del nuovo governo, coloro che sono in carica svolgeranno il ruolo di ministri ad interim», ha dichiarato in un discorso televisivo alla nazione. Per l'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Volker Türk, sono almeno 22 i morti nelle proteste.