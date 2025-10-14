  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Colpo di Stato I militari del Madagascar annunciano: «Abbiamo preso il potere»

SDA

14.10.2025 - 16:02

Le proteste ad Antananarivo, capitale del Madagascar.
Le proteste ad Antananarivo, capitale del Madagascar.
Keystone

Un'unità militare d'élite del Madagascar ha dichiarato di aver preso il potere nel Paese dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l'impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio.

Keystone-SDA

14.10.2025, 16:02

14.10.2025, 16:05

«Abbiamo preso il potere», ha detto il colonnello Michael Randrianirina, capo dell'unità militare Capsat, dopo aver letto una dichiarazione davanti a un edificio governativo.

La risoluzione per l'impeachment del presidente Rajoelina è stata approvata con 130 voti a favore, ben al di sopra della soglia costituzionale dei due terzi richiesta dalla Camera composta da 163 membri, con una dura condanna al capo di Stato malgascio che si nasconde dopo settimane di manifestazioni contro il governo del Paese insulare. La presidenza ha respinto il voto in quanto «priva di qualsiasi base giuridica».

Il voto è arrivato dopo che lo stesso presidente, in seguito a settimane di contestazioni, ha sciolto per decreto l'Assemblea nazionale. Rajoelina aveva escluso ieri le proprie dimissioni, così come richiesto dai manifestanti. Il capo di Stato malgascio ha detto di essere in un «luogo sicuro» dopo un «tentato omicidio», senza precisare dove si trovi.

I più letti

Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Un'email a Epstein mette sotto pressione il principe Andrea
Brutto incidente a Dubai per Francesco Chiofalo, ecco le immagini dall'ospedale
Ecco la triste storia di 30 beluga: i proprietari canadesi pensano di abbatterli

Altre notizie

Medio Oriente. L'ONU su Gaza: «L'impatto psicologico e il trauma sono profondi»

Medio OrienteL'ONU su Gaza: «L'impatto psicologico e il trauma sono profondi»

UE - Bosnia. Ursula von der Leyen a Sarajevo incontra la dirigenza locale

UE - BosniaUrsula von der Leyen a Sarajevo incontra la dirigenza locale

Ex amica di Netanyahu. Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace

Ex amica di NetanyahuEcco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace