Michael Randrianirina ha letto il giuramento presidenziale durante una cerimonia presso la Corte suprema della capitale Antananarivo. Keystone

Il colonnello dell'esercito Michael Randrianirina ha prestato giuramento come presidente del Madagascar, pochi giorni dopo la presa di potere da parte dei militari che ha costretto il presidente Andry Rajoelina alla fuga.

Randrianirina, 51 anni, il quale ha guidato l'unità militare CAPSAT che si è ammutinata e si è unita ai manifestanti antigovernativi durante il fine settimana, ha letto il giuramento presidenziale durante una cerimonia presso la Corte suprema della capitale Antananarivo.