  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo il golpe Il colonnello dell'esercito Randrianirina giura da presidente del Madagascar

SDA

17.10.2025 - 10:11

Michael Randrianirina ha letto il giuramento presidenziale durante una cerimonia presso la Corte suprema della capitale Antananarivo.
Michael Randrianirina ha letto il giuramento presidenziale durante una cerimonia presso la Corte suprema della capitale Antananarivo.
Keystone

Il colonnello dell'esercito Michael Randrianirina ha prestato giuramento come presidente del Madagascar, pochi giorni dopo la presa di potere da parte dei militari che ha costretto il presidente Andry Rajoelina alla fuga.

Keystone-SDA

17.10.2025, 10:11

17.10.2025, 10:21

Randrianirina, 51 anni, il quale ha guidato l'unità militare CAPSAT che si è ammutinata e si è unita ai manifestanti antigovernativi durante il fine settimana, ha letto il giuramento presidenziale durante una cerimonia presso la Corte suprema della capitale Antananarivo.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un ordigno distrugge nella notte l'auto del giornalista investigativo Sigfrido Ranucci

Altre notizie

Germania. L'ex segretario NATO Stoltenberg ammette errori nel suo rapporto con la Russia

GermaniaL'ex segretario NATO Stoltenberg ammette errori nel suo rapporto con la Russia

Striscia di Gaza. Hamas: «Vogliamo restituire tutti i corpi, ma potrebbe volerci tempo»

Striscia di GazaHamas: «Vogliamo restituire tutti i corpi, ma potrebbe volerci tempo»

Stati Uniti. Trump: «Incontrerò Putin entro le prossime due settimane»

Stati UnitiTrump: «Incontrerò Putin entro le prossime due settimane»