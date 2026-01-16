  1. Clienti privati
Create da Grok La madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa a xAI per aver pubblicato delle sue finte foto osé

SDA

16.1.2026 - 15:54

Elon Musk è il fondatore di xAI, azienda a cui la madre di uno die suoi figli ha fatto causa.
Keystone
Keystone

Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa alla società di intelligenza artificiale del miliardario, accusando il chatbot Grok di aver creato immagini sessuali false che la ritraggono senza il suo consenso.

Keystone-SDA

16.01.2026, 15:54

16.01.2026, 16:30

Nella causa, depositata presso un tribunale dello Stato di New York, St Clair sostiene che Grok di xAI abbia inizialmente creato, all'inizio di questo mese, un'immagine generata o alterata dall'IA che la ritraeva in bikini.

St Clair afferma di aver chiesto a xAI di non produrre ulteriori immagini di questo tipo ma che, nonostante ciò, «innumerevoli contenuti deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti di St Clair sono stati prodotti e diffusi pubblicamente da Grok». In un caso, secondo gli atti depositati in tribunale, una foto di St Clair scattata quando aveva 14 anni sarebbe stata alterata da Grok per spogliarla e ritrarla in bikini.

St Clair è un'influencer conservatrice con circa 1 milione di follower su X ed è la madre di uno dei figli di Musk. L'imprenditore miliardario ha espresso posizioni pronataliste, sostenendo la necessità di aumentare i tassi di natalità, e ha avuto almeno 14 figli con donne diverse.

