Danni causati dalla tempesta Dana lo scorso 29 ottobre nella provincia di Valencia Keystone

Il governo spagnolo assumerà il 100% degli oneri derivati dalla ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture pubbliche negli oltre 70 comuni colpiti dalle alluvioni provocate dalla tempesta Dana lo scorso 29 ottobre nella provincia di Valencia.

È quanto ha assicurato oggi la delegata del governo nella regione, la prefetta Pilar Bernabé, durante una visita ad Aldaia, uno dei municipi più danneggiati dalle inondazioni.

«L'esecutivo centrale si farà carico della ristrutturazione di assolutamente tutte le istallazioni municipali» danneggiate, dai mercati alle biblioteche, ai centri per il tempo libero, alle strutture sportive, agli auditorium e ai centri per le donne, ha detto la Bernabé in dichiarazioni ai media.

«Si stanno effettuando sopralluoghi e si lavora a una stima degli interventi per accelerare le ristrutturazioni», ha spiegato la prefetta. «Tutte saranno sovvenzionate al 100% dal governo di Spagna», ha poi aggiunto, attraverso il ministero di Politica territoriale per accelerare al massimo gli interventi.

A tal fine il governo centrale firmerà accordi con i municipi, mediante l'impresa pubblica Tragsa, per la licitazione delle opere che saranno dichiarate «di interesse generale».

Sono stati almeno 224 i morti provocati dalle alluvioni causate dalla Dana nella provincia di Valencia, 3 le persone che risultano ancora disperse, secondo l'ultimo bilancio del Centro di integrazione dati del Tribunale superiore di Valencia.