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Crociera da incubo Casi di hantavirus: «Madrid permetterà lo scalo alle Canarie alla nave da crociera Mv Hondius» 

SDA

6.5.2026 - 07:05

Già tre passeggeri della nave sono morti per il virus.
Già tre passeggeri della nave sono morti per il virus.
Keystone

La Spagna ha acconsentito, in seguito a una richiesta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Unione europea, a permettere alla nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, di attraccare alle Isole Canarie.

Keystone-SDA

06.05.2026, 07:05

06.05.2026, 08:24

Virus letale. In Argentina registrati già 41 casi di hantavirus nel 2026: «Numeri al di sopra della soglia di epidemia»

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Ciò permetterà di gestire l'assistenza sanitaria di passeggeri ed equipaggio, secondo un rigoroso protocollo.

La decisione, inizialmente riportata dai media, è stata confermata dal Ministero della salute iberico in un comunicato, ed è stata presa dal governo di Madrid «in conformità con le norme del diritto internazionale sanitario e lo spirito umanitario».

Il porto specifico non è ancora stato determinato.

Il governo renderà noti i dettagli del protocollo non appena saranno definiti dall'Oms e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Focolaio in crociera. L'esperta dell'OMS sulla nave Hondius: «L'hantavirus passa da uomo a uomo»

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Alcuni pazienti saranno sfollati con l'elicottero

Inoltre, tre passeggeri della nave da crociera di lusso, risultati positivi al virus, saranno evacuati nelle prossime ore con due aeroambulanze, ha confermato il Ministero della salute di Capo Verde, citato da Reuters.

Una delle aeroambulanze si trova già nell'arcipelago atlantico al largo delle coste dell'Africa occidentale, mentre la seconda dovrebbe arrivare a breve.

Prima del via libera del ministero, il governo delle Canarie aveva espresso contrarietà e il presidente regionale, Fernando Clavijo, aveva dichiarato che la nave «dovrebbe essere assistita dove si trova», sottolineando la preoccupazione per la gestione dell'emergenza.

Crociera da incubo. Hantavirus sulla nave Mv Hondius: l'OMS conferma 2 casi e 5 sospetti. I morti sono 3

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