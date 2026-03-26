Si è trattato del primo ritorno in aula di Nicolas Maduro dopo l'incriminazione dello scorso gennaio. KEYSTONE

Nessuna sentenza formale su spese legali o istanza di archiviazione a causa delle incertezze sui fondi e sulla questione se l'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e la consorte Cilia Flores abbiano altri beni per finanziare la difesa legale.

Keystone-SDA SDA

Il giudice distrettuale Alvin Hellerstein «si è riservato di decidere», al termine di un'ora circa di udienza che ha visto i due imputati ricomparire in un'aula di tribunale a New York, per la prima volta dall'incriminazione di gennaio.

Hellerstein, giudice nominato dal presidente democratico Bill Clinton, ha però espresso dubbi sulla giustificazione data dal governo americano nell'impedire a Maduro l'utilizzo dei fondi del Venezuela, perché bersaglio di sanzioni, allo scopo di finanziare la propria difesa, osservando che sia l'ex presidente sia la consorte «non rappresentano più alcuna minaccia per la sicurezza nazionale» degli Usa.

«In gioco, prioritario rispetto a ogni altro, è il diritto a una difesa costituzionale», ha osservato Hellerstein, prima di chiudere l'udienza, senza fissarne un'altra.

Scontro sui fondi di Caracas

Maduro non ha ottenuto quindi l'archiviazione del caso che lo vede tra l'altro sotto accusa per traffico di droga, dopo l'arresto effettuato con un blitz militare Usa, basata sulla violazione dei diritti costituzionali alla difesa.

I suoi legali in aula hanno ribadito che l'impossibilità di avvalersi di fondi pubblici di Caracas stia compromettendo il diritto degli imputati di scelta dei difensori «ai sensi del Sesto Emendamento della Costituzione americana».

In altri termini, c'è «l'incapacità» degli assistiti di sostenere «autonomamente le spese».

La pubblica accusa, invece, ha sostenuto che il caso non debba prevalere sulle sanzioni americane al Venezuela e che Maduro e Flores «possono avvalersi di fondi personali», la cui esistenza è tra le vicende dibattute.

Secondo Trump, «ci saranno altri processi»

Da Caracas, il figlio dell'ex coppia presidenziale ha detto «di aver fiducia» sul fatto che «il processo prosegua nel rispetto della legge. Abbiamo fiducia nel sistema giudiziario americano anche se il processo è intrinsecamente illegittimo a causa della cattura, del rapimento e dell'operazione militare contro un presidente eletto», ha detto Nicolás Maduro Guerra.

«Mio padre gode dell'immunità internazionale ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e di Vienna».

All'ex leader chavista «sarà garantito un processo giusto», ha assicurato il presidente Donald Trump, intervenuto sulla vicenda.

Il tycoon ha tracciato anche scenari inquietanti. «Immagino che ci saranno altri processi in arrivo, perché in realtà lo hanno perseguito solo per una frazione di tutto ciò che ha commesso. Altri casi saranno portati dinanzi ai tribunali, come probabilmente sapete», ha rincarato senza fornire ulteriori dettagli.