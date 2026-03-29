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Venezuela Maduro riappare sui social dal carcere e invita alla riconciliazione

SDA

29.3.2026 - 14:54

Il presidente deposto del Venezuela, Nicolás Maduro, in una foto di un anno fa.
Il presidente deposto del Venezuela, Nicolás Maduro, in una foto di un anno fa.
Keystone

Un invito a «consolidare la pace, il perdono e la riconciliazione nazionale nel Paese».

Keystone-SDA

29.03.2026, 14:54

29.03.2026, 15:02

Questo il contenuto politico principale del primo messaggio diretto pubblicato sabato sui social dell'ex presidente deposto del Venezuela, Nicolás Maduro, dal giorno della sua cattura in un blitz delle forze speciali Usa, il 3 gennaio.

Il post, replicato in tutti i profili social del leader chavista attualmente agli arresti a New York – dove viene processato per «narcoterrorismo», riciclaggio e corruzione – riproduce una lettera datata 28 marzo e invita in sostanza ad accompagnare gli sforzi del governo ad interim della sua vice Delcy Rodríguez per una «transizione ordinata» sotto lo stretto controllo di Washington.

Oltre a ringraziare i suoi sostenitori per le «manifestazioni di appoggio e affetto», Maduro chiede che «nessuno si allontani dal cammino del dialogo, della convivenza e del rispetto».

Fino ad oggi sui social dell'ex presidente venezuelano erano apparsi quotidianamente dei post che rimandavano al conteggio dei giorni dalla sua cattura accompagnati dall'hashtag «losqueremosdevuelta» (li vogliamo di ritorno) in riferimento anche alla moglie, Cilia Flores.

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