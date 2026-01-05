  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Maduro trasferito dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan

SDA

5.1.2026 - 14:00

Maduro trasferito dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan

Maduro trasferito dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan

05.01.2026

Nicolas Maduro ha lasciato il centro di detenzione Metropolitan Detention Center di Brooklyn per essere portato a bordo di auto blindate in tribunale, dove dovrebbe comparire più tardi presso la corte federale di Manhattan. Lo scrive Sky News.

Keystone-SDA

05.01.2026, 14:00

05.01.2026, 15:14

Maduro è uscito ammanettato con la tipica tuta carceraria color cachi e occhiali arancione dal centro di detenzione scortato dagli agenti della Dea. Un elicottero lo ha preso per poi atterrare in un eliporto vicino al tribunale di New York.

Dopo l'atterraggio, è salito a bordo di un furgone per proseguire il suo viaggio verso il tribunale.

Intanto, i militari e polizia brasiliani hanno rafforzato i controlli sui veicoli in arrivo dal Venezuela nella città di Pacaraima, nello stato settentrionale di Roraima, dopo che Caracas ha ordinato la riapertura del confine tra i due Paesi, chiuso dopo l'operazione degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Maduro.

Secondo le autorità, non si è registrato un aumento significativo del flusso di persone provenienti dalla nazione caraibica. La maggior parte dei venezuelani che hanno attraversato il confine è entrata in Brasile per procurarsi cibo e beni di prima necessità, dato il rischio di carenze.

Il ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, ha assicurato che lungo gli oltre 2'000 chilometri di confine tra Brasile e Venezuela si registra uno scenario di «tranquillità» e che non vi è stato alcun rinforzo del personale militare nel Roraima, dove si trovano circa 2'000 uomini di Esercito, Marina e Aeronautica.

Nel frattempo, il ministro della Salute, Alexandre Padilha, ha dichiarato che il governo è «pronto» ad accogliere un possibile aumento del numero di rifugiati venezuelani, oltre ad avere a disposizione medicinali e materiale ospedaliero da inviare in Venezuela, «qualora ci fosse una richiesta da parte dell'Oms».

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Dopo l'inferno a Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio
Marc Rochat era nel bar della tragedia il giorno prima: «Avrò festeggiato lì 7 capodanni»
Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana

Il fermo di Maduro

Per impedire il deflusso. Il Consiglio federale blocca gli eventuali averi del presidente venezuelano destituito Maduro

Per impedire il deflussoIl Consiglio federale blocca gli eventuali averi del presidente venezuelano destituito Maduro

Venezuela. Maduro in cella. L'interim alla sua vice Rodriguez, ma Trump la minaccia apertamente

VenezuelaMaduro in cella. L'interim alla sua vice Rodriguez, ma Trump la minaccia apertamente

Attacco senza un piano di successione. Ecco il rischio che Trump corre con la cattura di Maduro

Attacco senza un piano di successioneEcco il rischio che Trump corre con la cattura di Maduro

Altre notizie

Groenlandia. Il premier danese risponde alle nuove provocazioni di Trump: «Se gli USA attaccano finisce tutto»

GroenlandiaIl premier danese risponde alle nuove provocazioni di Trump: «Se gli USA attaccano finisce tutto»

Stati Uniti. Il giudice di Maduro assicura un processo giusto

Stati UnitiIl giudice di Maduro assicura un processo giusto

Sul fermo di Maduro. L'esperto di diritto internazionale: «La Svizzera dovrebbe condannare con forza l'attacco al Venezuela»

Sul fermo di MaduroL'esperto di diritto internazionale: «La Svizzera dovrebbe condannare con forza l'attacco al Venezuela»